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Politika

Melih Gökçek'in projesini yargı durdurdu, Bakanlar Kurulu onay verdi!

Ankara'daki Ulus Tarihi Kent Merkezi yenileme projesinin alanı bakanlar Kurulu kararıyla acele kamulaştırıldı

25 Temmuz 2015 18:31

Bakanlar Kurulu, yargının birçok kez yürütmeyi durdurma kararı verdiği Ulus Tarihi Kent Merkezi yenileme alanı projesi için dört yeni acele kamulaştırma kararı aldı.

Eski Meclis binasının da bulunduğu Ankara Ulus tarihi kent merkezi kapsamında yer alan alanların yenileme alanı olarak kullanılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası tarafından yargıyla taşınmıştı. Davayı görüşen Danıştay Dairesi yeni bir karar verilinceye kadar yürütmeyi durdurma kararı vermiş, Büyükşehir Belediyesi’nin ve Başbakanlığın buna itirazları da reddedilmişti Gökçek’in buna rağmen eleştirilen projesinden geri adım atmamıştı.

Adnan Keskin’in Taraf’ta yer alan haberine göre, Ulus’taki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin dört ayrı Bakanlar Kurulu kararı, dünkü resmi gazetede yayımlandı. Buna göre, 1.derece arkeolojik SİT alanı kapsamındaki yerlerin de yer aldığı acele kamulaştırma kararları AKP’li Gökçek’in haziran ayının son günlerindeki talepleri Bakanlar Kurulunca 6 Temmuz tarihinde onaylanmış. Bu kararlar ile Ulus tarihi kent merkezi yenileme alanı projesi 1. Etap kapsamında 6 imarlı ve 14 ayrı kadastral alandaki onlarca parsel, 3. Etap kapsamında 10 imarlı ve 17 ayrı kadastral alandaki onlarca parsel, Kentsel Sit Alanı sınırları içerisindeki 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı kapsamında kalan 3 imarlı ve 2 kadastral taşınmaz ile iki ayrı ada numarasında kayıtlı 11 ayrı parsel acele kamulaştırılmış oldu.

 

 

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