'Melih Gökçek'in Hayko Bağdat'a açtığı dava başlı başına ırkçılıktır'

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Ceza Kanunu’nun ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunun düzenleyen 216 maddesine savcıların duyarsız kaldığını iddia ederek ‘savcılar kör ve sağır’ dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, kendisine ‘Ermeni’ demesinden dolayı gazeteci-yazar Hayko Bağdat hakkında manevi tazminat davası açtığına dikkat çeken Doğan, “ Böyle bir davanın açılıyor olabilmesi başlı başına bir ırkçılıktır. Ermeni olmak tıpkı Türk olmak gibi suç değildir. Ermeni kelimesi de tıptık Türk kelimesi gibi kimseye karşı bir hakaret olarak kullanılamaz” dedi. “Hayko Bağdat yalnız değildir” diyen Selina Doğan, “ Yoksa bizler de Kars caddelerinde Ermeni avına mı çıkalım” diyen MHP Kars Ülkü Ocakları Başkanı Tolga Adıgüzel’in durumunu da Adalet Bakanı Kenan İpek’e sordu. Selina Doğan’ın yazılı açıklaması şöyle:

Bir halkın ya da bir grup insanın diğer halk ya da insanlar­dan üstün olduğunu savunmak bir suçtur. Hiçbir devlet de kendi vatandaşları arasında, farklı bir kesimin diğer kesim üzerinde baskı kurmasına, bir kesimin diğer kesimi aşağılamasına seyirci kalamaz, kalmamalıdır.

Türk Ceza Kanunu’nun 216’ıncı maddesi ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu olarak düzenlenmiştir. Ancak hemen hergün etnik ve dini azınlıklara karşı nefret ve aşağılayıcı söylemler kullanılmasına karşın savcılar bu maddeye karşı kör ve sağırlar.

Sadece savcılar değil siyasetçiler ve kanaat önderleri de bu söylemleri görmeyerek, kınamayarak dolaylı yoldan bu suça ortak olmaktadırlar.

“Ermeni” kelimesini başkalarına karşı bir hakaret kelimesi olarak kullanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisine “Ermeni” diye hitap edilmesinden dolayı gazeteci /yazar Hayko Bağdat hakkında manevi tazminat davası açması, bu konuda yaşananların son örneğini oluşturmuştur. Böyle bir davanın açılıyor olabilmesi başlı başına bir ırkçılıktır. Ermeni olmak tıpkı Türk olmak gibi suç değildir. Ermeni kelimesi de tıptık Türk kelimesi gibi kimseye karşı bir hakaret olarak kullanılamaz.

Hangi kademede olursa olsun kamu yöneticileri söylemlerine dikkat etmek zorundadır.

Hayko Bağdat yalnız değildir

Adalet Bakanı Kenan İpek’e yöneltilen MHP Kars Ülkü Ocakları Başkanı Tolga Adıgüzel’le ilgili sorular şöyle.

Devletler vatandaşları arasında, farklı bir kesimin diğer kesim üzerinde baskı kurmasına, bir kesimin diğer kesimi aşağılamasına seyirci kalamaz. Birçok devletin kanunlarında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suç olarak kabul edilmiştir. Nitekim Türk Ceza Kanunu’nun 216’ıncı maddesi “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu düzenlemektedir.

Türkiye’de Türk ve Müslüman olmayan azınlıklara ilişkin hemen her gün aşağılayıcı ve ırkçı ifadeler kullanılmaktadır. Kars Ülkü Ocakları Başkanı Tolga Adıgüzel, caz piyanisti Tigran Hamasyan'ın Ani Harabeleri'nde konser vermesinin ardından Ermenileri ve Hristiyanları hedef gösteren açıklamalar yapmıştır. Adıgüzel, “Yaptıkları bu hareketle ne amaçlanmak isteniyor? Bunların içerideki destekçileri kimlerdir? Hangi satılmış basın mensupları bunlar ile ortaklaşa hareket ediyor? Herkes haddini bilecek ve bu saatten sonra ayağını denk alacaktır. İçeriden ve dışarıdan satılmış hain beyinler tarafından sabrımız zorlanmak mı isteniyor? Yoksa bizler de Kars caddelerinde Ermeni avına mı çıkalım?” demiştir. Konserin “papaz kıyafetiyle” yapılmasına da tepki gösteren Adıgüzel, bir dini ve etnik kesimi açıkça tehdit etmiş ve aşağılamıştır.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Twitter hesabından “Manukyan'ın Adana'daki yeğeni mutludur. Üç teyze çocuğu daha meclise girdi. AKP, CHP ve HDP den. Ne kadar gururlansa azdır" ifadelerini kullanmıştır. Sözlü, bu ifadeleriyle Matild Manukyan'ın Ermeni olmasıyla milletvekili seçilen 3 Ermeni arasında bir bağ kurmuş ve böylece 3 milletvekilini etnik kimliğinden dolayı aşağılamak istemiştir.

Doğu Türkistan’da yaşanan olayların ardından Türkiye’de yaşayan Çinliler ve çekik gözlüler bazı kesimlerin hedefi olmuştur. Çekik gözlü turistlere saldırılar olmuş, Çin lokantaları basılmış ve bazı sokaklara “Burnumuzda tütüyor Çinlinin kan kokusu” yazılı pankartlar asılmıştır. Çinlilere yönelik çok açık ırkçı ifadeler kullanılmıştır.

Bu bilgiler kapsamında;

1-Kars Ülkü Ocakları Başkanı Tolga Adıgüzel ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır?

2-Çinlilere yönelik saldırılar ve ırkçı söylemlerin ardından kaç kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır?

3-2005 yılından bu yana 216’ıncı maddeden dolayı kaç kişi hakkında soruşturma açılmıştır?

4-2005 yılından bu yana 216’ıncı maddeden dolayı kaç kişiye dava açılmıştır?

5-2005 yılından bu yana 216’ıncı madde kapsamında kaç kişiye ceza verilmiştir?

6-Aynı tarihler arasında 216’ıncı madde kapsamında açılan davalardan kaç tanesi etnik ve dini azınlıklara karşı işlenen suçlara ilişkin olmuştur?