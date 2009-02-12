Melih Gökçek'in futbol aşkı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 15 senedir Ankaragücü’ne başkan olmak istediğini belirterek, 'Dünyada şampiyon çıkartamayan tek başkent biziz. Artık buna bir nokta koymalıyız' dedi.



Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın’ın kendisi ve Ankaragücü’ne bulmayı planladığı para hakkında verdiği demeçlere değinerek, "Ankaragücü çok büyük bir camia ve 100. yılında şampiyon olmalı diyorum. Dünyada şampiyon çıkartamayan tek başkent biziz. Artık buna bir nokta koymalıyız. Belediye seçimlerindeki rakiplerimden Karayalçın, (Ankaragücü’ne para bulacağına metroyu bitirsin) diyor. İşleri birbirine karıştırmamak gerekir. Metro için gerekli olan para kamu kaynaklarından sağlanır. Ankaragücü’ne bulacağımız parayı ise Ankaralı zengin işadamlarının desteğiyle bulacağız. Bu parayı, Melih Gökçek’in nazı ve hatırı bulur. Karayalçın, 5 yıllık belediye başkanlığı süresince Ankara’da spor için ne yaptı? 15 yıllık belediye başkanlığı dönemimde Ankara’ya kazandırdığım tesislerin haddi hesabı yok" diye konuştu.



Ankara takımlarının hepsine aşık olduğunu, Ankaragücü için her zaman parçalanmasına karşın bir türlü başkan olamadığını vurgulayan Gökçek, şöyle devam etti:



"Bu nedenle de Ankaraspor çıktı. Umuyorum ki Ankaragücü ve Ankaraspor birleşecek ve güçlü Ankaragücü 100. yılında şampiyon olacak. Sayın Karayalçın bundan rahatsız olmasın. Desin ki Ankaragücü’nün şampiyonluğunu biz de isteriz. Gökçek’in verdiği desteğe helal olsun, ben de aynısını vermeye hazırım desin. 50 milyon doları neden Ankaragücü’ne buluyor demesin. Ankaragücü’nün, muhteşem taraftarının desteğiyle şampiyon olması artık hayal değil. 100. yılında Ankaragücü şampiyon olacaktır. Ankaraspor’un mevcut sporcuları Ankaragücü’ne

dahil edilecek. Ankaragücü’ndeki değerli sporcu kardeşlerimizi de bunun üzerine ilave edeceğiz. Ayrıca fazla değil, 2-3 tane dev transfer yaparak gelecek sene şampiyon olacağız. Bu birleşme gerçekleştikten sonra da Ankaraspor tarihi görevini yapmış olarak kenara çekilecek. Ama biz Ankaragücü aşkıyla yola devam edeceğiz. Ankaraspor, kesinlikle başka bir kente gider, ama nereye gider bilmiyorum. Tesislerden de Ankara takımları her zaman yararlanacak. Burada da hiç tartışmasız bir numaralı takım Ankaragücü’dür."



2010 dünya basketbol şampiyonası



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2010 yılında Türkiye’de yapılacak Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ise FIBA yetkililerinin Türkiye ziyaretinden son derece memnun ayrıldıklarını söyledi. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası için yapılacak salonun ihalesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Gökçek, "Seçimden sonra ilk başlayacağımız iş bu. Şampiyonanın yapılabilmesi için bu salonun bitmesi şart. Geçenlerde FIBA’dan yetkililer geldi. Onlara yapılacak yeri anlattım. Örnekler vererek köprüleri ve altgeçitleri gösterdim. Kendilerinden, Saray beldesinde yaptığımız dünyanın en büyük futbol tesislerine uğramalarını rica ederek ’orayı gördükten sonra neyi yapıp yapamayacağımıza siz karar verin’ dedim. Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri kendilerini yolcu ederken tesislerimizi gezdirmişler. FIBA yetkilileri, tesislerimizi gördüklerinde de fazlasıyla etkilenerek ülkemizden ayrıldılar" diye konuştu.



‘Desteğimiz devam edecek’



Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyespor, ASKİ Spor ve EGO Spor bünyesinde 20 ayrı branşta 2 bin civarında sporcuları olduğunu ve sayısız başarılar elde ettiklerini belirterek, "Amatör sporlara desteğimiz devam edecek" dedi.



Amatör kulüplere, 2008 yılı içinde 300 bin civarında hakiki futbol ve basketbol topu dağıttıklarını kaydeden Gökçek, "Umuyorum ki Saray beldesindeki ’Spor Fabrikamız’ açıldığında, 6-7 yıl sonra Türkiye’nin en ses getiren futbolcuları oradan çıkacak. Açılışını seçimden önce yapmak istedim, ama tefrişinde bazı eksikler var. Onlar tamamlandıktan sonra açmayı planlıyoruz" diye konuştu.



Yeni projeler



Gökçek, 19 Mayıs Stadı ve Cebeci İnönü Stadı ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini, ancak buralara yapılması planlanan projelerin ancak Milli Komite onayı sonrasında gerçekleşebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bu projeler hakkında görüştüklerini de vurgulayan Melih Gökçek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"19 Mayıs Stadı’nın olduğu yer, Atatürk Kültür Merkezi kapsamında kalıyor ve burayı da Milli Komite idare ediyor. Milli Komite’nin başkanı Cumhurbaşkanı’dır. Sayın Abdullah Gül ile yaptığımız görüşmede projelerimizi kendisine aktardık. Kendileri de bunlara çok sıcak baktı. Biz, 19 Mayıs Stadı’nı yıkıp, Cebeci İnönü Stadı’nın da planını değiştirerek iş merkezine çevirmek istiyoruz. 19 Mayıs Stadı’nın altına yapacağımız iş merkezlerini kiraya vermek ve buradan gelecek geliri de Turkcell Süper Lig’de mücadele eden Ankara takımlarına aktarmayı hedefliyoruz."



