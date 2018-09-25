Melih Gökçek'in dinozor maketleri Trabzon'da (2)

KTÜ\'DEN DİNAZOR MAKETİ AÇIKLAMASI

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Aydın, Ankara\'dan getirip üniversite kampüsündeki doğa parkına yerleştirilen dinazor maketlerine ilişkin konuştu. Aydın, \"Söz konusu dinozorların KTÜ’ye kazandırılması için ülkemizdeki bazı doğal park müdürlükleri ile yaklaşık 7-8 ay önce iletişime geçilmiş, özellikle Ankara Parklar Müdürlüğü’nden bu tür dinozorların nasıl temin edilebileceği sorgulanmıştır. Hatta birkaç dinozor kendilerinden talep edilmiş, ancak olumsuz cevap alınmıştır. Parklar Müdürlüğü’ndeki ilgili kişilerden söz konusu dinozorlar için bazı firma isimleri alınmış ve onlarla iletişime geçilmiştir. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kendilerinden yardımcı olmaları ve katkı sağlamaları talep edilmiştir. Firmalardan biri özellikle onarıma ihtiyaç duyulan 2 adet dinozoru hurda karşılığında verebileceklerini ifade etmişlerdir. Bunun üzerine girişimler hızlandırılmış ve Haziran ayı içinde söz konusu hasarlı hurda dinozorlar KTÜ’ye getirilmiştir. Söz konusu hasarlı dinozorların birkaç aylık tadilat döneminden sonra da hem öğrencilerin hem de bölge halkının yoğun ilgi odağı haline geldiği görülmüştür\" dedi.



FOTOĞRAFLI