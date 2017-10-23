"Melih Gökçek'in derdi 1 milyar dolara konmak"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği AKP'li belediye başkanları arasında bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in istifa çağrılarına herhangi bir karşılık vermemesini, "AKP'li Melih Gökçek, 1 milyar dolarlık rantı kimseyle paylaşmak istemiyor ve bu yüzden direniyor" şeklinde yorumladı.

Barış Yarkadaş, bugün (23 Ekim 2017) istifa etmesi beklenen Melih Gökçek'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Melih Gökçek, Atatürk Orman Çiftliği'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devrini 30 yıla uzatan kanunun çıkmasını bekliyor ve buranın ihalesini de yapabilmek için direniyor" diyen CHP'li Yarkadaş, AKP'ye "Nurettin Sözen Modeli" önerisinde bulundu..

Takvimi Gökçek belirliyor

CHP'li Barış Yarkadaş, "Gökçek, önce 10 Kasım'a kadar süre istedi. Ardından ise çıtayı yükseltti ve istifa tarihi olarak 23 Nisan'ı gösterdi. Bu süre içinde zaman kazanmak ve ihaleleri bitirmek istiyor" ifadesini kullandı.

Gökçek'in siyasi tecrübesine dayanarak zaman kazanmaya ve konjonktürü kendi lehine çevirmeye çalıştığına dikkat çeken Yarkadaş, "Siyasette 24 saat bile uzun bir süredir sözü önemli... Gökçek istifa sürecini zamana yaymaya ve olan biteni görerek ona göre tavır almaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Satışlar tam gaz sürüyor"

Gökçek'in bu süre zarfında, önceden planladığı ihale ve arsa satışlarını da tamamlamak istediğini belirten Yarkadaş, "Şu sıra 41 parsel arsa var. Onları da satmak istiyor. Ancak turbun büyüğü ise heybede değil 'torba'da" diye konuştu.

Gökçek'in şu an TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 140 maddelik torba yasaya eklettiği bir "ihale" maddesinin yasalaşmasını beklediğini belirten Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

"AKP'li Melih Gökçek, ranttan vazgeçemiyor. Torba Yasa'ya Atatürk Orman Çiftliği'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devrini on yıldan otuz yıla çıkaran bir madde koydurdu. Bu madde yasalaştığı takdirde, bir milyar dolarlık bir rant ortaya çıkacak. Gökçek, kamuoyunun ANKA PARK olarak bildiği bu projenin ihalesini de yapabilmek için zaman kazanmak istiyor. AKP bu maddeyi çıkarırsa, hepsi zan altında kalır."

"Gözler pazartesi Meclis'te olsun"

Kendisinin konuya ilişkin ilk açıklamayı bir TV kanalında yapmasının ardından, AKP'li üyelerin torba yasaya 6. Madde olarak eklenen ANKA PARK'ın ihalesine ilişkin maddeyi 'atladıkları'nı belirten Yarkadaş şunları kaydetti:

"140 maddenin 132'sini komisyondan geçirdiler. ANKA PARK maddesini atladılar. Ancak Gökçek de bir yandan bastırıyor ve AKP'li vekillere 'Maddeyi geçirin' diyor. Komisyon son kez pazartesi günü toplanacak. Bakalım Gökçek'in mi yoksa Recep Tayyip Erdoğan'ın mı dediği olacak? Belli ki; Gökçek'in AKP içindeki lobisi de güçlü... İstifası istenen Gökçek, bırakın istifa etmeyi, Meclis'ten yasa çıkartıyor..."

Kime söz verdi?

Komisyondan bu maddenin geçmesi ve yasalaşmasını bekleyen Gökçek'in ANKA PARK ihalesini " hayat - memat meselesi" haline getirdiğini belirten Yarkadaş "İhale için birilerine söz verdiği iddia ediliyor. Başkanlıktan düştüğünde kendisini koruyabilecek bir güce bu ihaleyi vermek istediği konuşuluyor. Ayrıca 1 milyar dolarlık bu rantı kimseye teslim etmek istemiyor" sözlerini sarf etti.

ANKA PARK adlı 'ucube' projeye şu ana dek 1 milyar dolara yakın bir kaynak aktarıldığını belirten Yarkadaş "Bu parayla Ankara'nın ulaşım sorunu çözülebilirdi. Harcanan para, metro yapımı için ayrılan kaynaktan daha fazla... Kente getirisi ise sıfır..." ifadesini kullandı.

"Yorgunluk değil, çürüme var"

AKP'nin istifasını istediği belediye başkanlarına ilişkin kamuoyuna gerçekleri anlatmadığını da ifade eden CHP'li Yarkadaş, "Metal Yorgunluğu sözü, yaşanan çürümeyi gizlemek için ortaya atıldı. Yorgunluk yok çürüme var" dedi. Yarkadaş "Çürümeyi yaratan temel faktör ise terör örgütü FETÖ'ye yardım... AKP'li yetkililer bu gerçeği gizliyor" açıklamasında bulundu.

"İstifa talebini MİT ve MASAK Raporu tetikledi"

MİT ve MASAK'ın terör örgütü FETÖ'nün mali kaynaklarına ilişkin kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü belirten TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Yarkadaş, "Mali kaynağa ilişkin yapılan çalışmalarda oklar AKP'li belediyeleri gösterince, Saray istemeye istemeye düğmeye basmak zorunda kaldı. Kamuoyuna gerçeği söylemek yerine Metal Yorgunluğu kavramıyla gerçeğin üstünü örtmeye çalıştılar" dedi.

AKP'li 59 belediye başkanının soruşturma kapsamına alındığını belirten Yarkadaş, "Bu liste daha da uzayacak. Belediye meclis üyeleri de mercek altına alınacak. İmar planları ve ihalelere ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütülecek. AKP bu belediye başkanlarını istifa ettirerek, hasarı en aza indirgemeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Hapis korkusu yaşıyorlar"

AKP'li başkanların istifa etmemesindeki temel etkenin "başkanlıktan düştükten sonra hapse atılma korkusu" olduğunu belirten Yarkadaş, AKP'ye de çağrı yaptı. Yarkadaş, "İşi uzatmayın... Nurettin Sözen Modeli'ni uygulayın. Sözen İSKİ'de rüşvet aldığına inandığı bürokratını savcılığa şikayet etmişti. Suç varsa gizlemeyin... Suçu gizlemek de suç işlemek anlamına gelir" diyerek sözlerini sonlandırdı.