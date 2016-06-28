Melih Gökçek’e yumurta atan kadınlara 5 bin tl tazminat ödenecek; o korumalar yeniden yargılanıyor

Anayasa Mahkemesi, 2012 yılındaki kürtaj tartışmaları sırasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i yumurta atarak protesto eden iki kadını darp ederek kapalı bir mekanda alıkoyduğu iddia edilen korumalar hakkında yeniden soruşturma açılmasına karar verdi. Mahkeme, kadınlara 5 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Hürriyet’ten Hasan Mesut Benli'nin haberine göre, yüksek mahkeme gerekçeli kararında, savcılığın Gökçek’in korumaları hakkında verdiği takipsizlik kararında, eylemci kadınların adli muayene raporlarında tespit edilen yaralanmalarına ve kamera görüntülerinde tespit edilen eylemlerine ilişkin bir değerlendirmenin yapılmadığı anlatıldı.

"Usül hükmü ihlal edildi"

Kararda, kadınların penceresiz ve havasız bir odada iki saat alıkonulduklarına, söz konusu odanın koşulları ve başvurucuların ne kadar süre burada tutulduklarına ilişkin olarak da inceleme yapılmadığı da hatırlatılarak, “Açıklanan nedenlerle Anayasanın 17. Maddesinin üçüncü fıkrasının öngördüğü devletin etkili soruşturma yapma usul yükümlüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir” dendi.

Üniversiteli Kadın Kollektifi üyeleri darp edilip alıkondu

2012 yılında Gökçek yaptığı açıklamada, kürtajın cinayet olduğunu belirterek, “Zina yapınca çocuğun kabahati ne? Anası olacak kişinin kabahatinden çocuğun suçu ne? Anası çeksin, anası kendisini öldürsün. Eğer biri ölecekse niye çocuğu öldürtüyor, cinayet bu” dedi. Gökçek’in bu açıklamaları 2 Haziran 2012 tarihinde esnaf ziyareti sırasında Üniversiteli Kadın Kollektifi Üyesi Nebiye Merttürk ve Neslihan Uyanık tarafından protesto edildi. Protesto sırasında kadınlar Gökçek’e yumurta attı.

Bunun üzerine Gökçek’in korumalarının, iki kadını darp ederek, bir mağazaya soktu, iki saat burada tuttuğu iddia edildi. Soruşturma sonunda kadınlara bu protesto nedeniyle 2 yıl 7 ay hapis cezası verilirken, Gökçek’in korumalarına takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararının kesinleşmesi üzerine Merttürk ve Uyanık, işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Yüksek mahkeme, olayda etkili bir soruşturma yapılmadığı tespitinde bulunarak, bu ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yargılanmanın yenilenmesine karar verdi. Mahkeme, başvuruculara 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine de hükmederek, “İşkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir” dedi.