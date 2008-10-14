Melih Gökçek'e haciz şoku

Doğalgaz borcu tartışması devam ediyor. BOTAŞ, Ankara Belediyesi'nin denetimindeki Başkent Doğalgaz'ın hisselerine 676 milyon YTL'lik alacağına karşılık haciz koydu.



Maliye Bakanlığı'nın vergi kıskacına aldığı BOTAŞ, büyük tutarlı alacaklarını tahsil etmek için harekete geçti. Bazı müşterilerinin doğalgazını kesen BOTAŞ, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Başkent Doğalgaz'ın (eski adıyla EGO) hisselerine de 676 milyon YTL'lik alacağına haciz koydu. Başkent Doğalgaz'ı 1 milyar 610 milyon dolara satın almaya hazırlanan Global-Energaz ortaklığı adına Mehmet Kutman'a da bir 'ödeme emri' gönderen BOTAŞ, EGO'nun birikmiş doğalgaz borcuna dikkat çekti. Bu tutarın, doğrudan BOTAŞ hesaplarına yatırılması istendi.



Haciz sürüyor



Ankara Büyükşehir Belediyesi de boş durmadı. Belediye, BOTAŞ'ın haciz işlemenin, yürütmesinin durdurulması ve iptali için Ankara'da 19'uncu İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, Başkent Doğalgaz'ın yeni dönemde de borç takmaya başladığını belirterek, "Başkent Doğalgaz, sıfır borçla kuruldu. Borç, EGO'da kaldı. Ancak Başkent Doğalgaz'ın, yeni dönemden 100 milyon YTL'yi aşkın borcu birikti" dedi. Yetkililer, BOTAŞ'ın alacaklarına karşı Başkent Doğalgaz'ın hisseleri koyduğu haczin sürdüğünü belirterek, "BOTAŞ, 676 milyon YTL düzeyinde alacağını tahsil edecek. Bundan dönüş yok" görüşünü dile getirdi.



Gaz da kesiyor



Yetkililer, BOTAŞ'ın alacak tahsilatı için girişimlerinin tam gaz sürdüğünü belirterek, "Şirket, borçlarını düzenli ödemeyen, sürekli ödeme konusunda sorun yaşan bazı müşterilerinin de doğalgazını kesiyor" dedi.



BOTAŞ'ın alacağı 15 milyar YTL



BOTAŞ'ın, doğalgaz sattığı kamu ve özel sektörden alacakları toplamı faiziyle birlikte 15 milyar YTL sınırına dayandı. Bu tutarın önemli bölümü, devlet denetimindeki Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile Hamitabat Elektrik Üretim AŞ'nin (HEAŞ) borçlarından kaynaklanıyor. EÜAŞ ve HEAŞ'ın, BOTAŞ'a toplam borcunun (faiz+ana para) 14 milyar YTL'ye yaklaştığı belirtildi. BOTAŞ'a, Ankara Büyükşehir Belediye'ne bağlı eski adıyla EGO'nun 676 milyon YTL (Başkent Doğalgaz'ın da 100 milyon YTL düzeyinde) borcu bulunuyor. (Sabah)

