Melih Gökçek ve Turgut Altınok yıllar sonra barıştı: Artık aramızda küslük yok

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, aralarında yıllar süren küslüğe son vererek barıştı. Yakın zamanda iki ismin yüz yüze bir araya geldiği ve Gökçek'in yakın çevresine "Artık aramızda küslük yok" dediği öğrenildi. Gökçek, bu akşam da Altınok'un Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren bir tweetini alkış emojisiyle alıntılayarak paylaştı.

"Ortak muhalefet" kararı

Edinilen bilgiye göre, iki ismi barıştırmak için bir süredir görüşmeler yürüten bazı AKP'li isimler, yakın zamanda Gökçek ve Altınok'u bir araya getirdi. Görüşmede her iki isim de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karşı ortak muhalefet etme kararı aldı. Gökçek'in yakın çevresine, "Artık aramızda küslük yok. Barıştık ve bundan sonra el birliğiyle çalışacağız" dediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Gökçek, bu akşam da Turgut Altınok'un Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'i eleştiren bir tweetini alkış emojisiyle alıntılayarak paylaştı.

Gökçek'e karşı aday olmuştu

1994 yılında MHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Altınok, 1999 yılında da Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçilmişti. 2004'te ise AKP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Altınok, 2009 seçimleri için Gökçek'e karşı Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak isteyince iki isim arasında kavga başlamıştı. İki isim birbirlerini kamuoyu önünde sert sözlerle eleştirmişti. AKP tarafından yeniden Keçiören'e aday gösterilen Altınok, liste belirlemeleri için verilen süre dolarken adaylıktan çekilmiş, kendisine kasetle şantaj yapıldığı iddiaları gündeme gelmişti.