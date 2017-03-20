Melih Gökçek ve Hüseyin Gülerce'nin 'kaynağı': "Bülent Arınç başbakan olacak" demedim, hayretle izliyorum

Bir dönem Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Star yazarı Hüseyin Gülerce'nin, kendisine "Gezi olaylarından Bülent Arınç başbakan olacaktı" dediğini ileri sürdüğü Harun Tokak, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Söz konusu iddiayı yalanlayan Tokak, "Fethullah Gülen’i her zaman en önde savunanlardan biri olmuş bir kişinin böylesine savrulmasını hayret, ibret ve üzülerek izlemekten başka ne yazık ki elimden bir şey gelmiyor" ifadesini kullandı.

Hüseyin Gülerce ise, Tokak'ın söz konusu paylaşımlarını alıntılayan Bülent Arınç'a tepki gösterdi. "Bülent Arınç, FETÖ'ye hala Hizmet Hareketi diyen Harun Tokak'ın tweetini sahiplenerek safını belli etti. Halbuki ahmaklıktan söz ediyordu" diyen Gülerce, "Harun Tokak FETÖ Çatı Davası sanıklarından ve İsrail'in himayesinde yurt dışında kaçak. Bülent Arınç nasıl oluyor da Tokak'ın ipine sarılıyor?" ifadesini kullandı. Gökçek de, Gülerce'nin paylaşımlarını sosyal medya hesabında takipçilerine aktardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, TGRT canlı yayınında “Recep Tayyip Erdoğan Gezi olaylarında yurt dışından geldiği zaman düşürülmüş ve bitmiş olacaktı. Partinin içinde FETÖ’cü milletvekilleri hazırdı ve bir FETÖ’cünün lafıdır, Hüseyin Gülerce’nin bizzat kendisine söylenmiştir, ‘Bülent Arınç Başbakan olacaktı.’ O tarihte hazırlanmış ve bitmişti. Bülent Arınç, şimdi buna ‘evet’ der, ‘hayır’ der onu bilemem ama ben bundan yüzde yüz eminim" iddiasını ileri sürmüştü. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ise, Melih Gökçek’e verdiği yanıtta “Bir Hint atasözü der ki ‘Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa, kesinlikle altını kirletmiştir’” ifadesine yer vermişti.

Arınç’tan Gökçek’e: Birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa altını kirletmiştir!

Tokak'ın, Bülent Arınç'ın da sosyal medya hesabında paylaştığı açıklamaları şöyle:

"Hüseyin Gülerce’nin son günlerde benim de adımı karıştırarak hayal mahsulü kirli bir senaryo üzerinden Sayın Bülent Arınç’ı ve Hizmet Hareketi’ni hedefe alan açıklamalar yaptığını öğrendim. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nda yıllarda birlikte görev yaptığımız, Hizmet Hareketini ve Fethullah Gülen’i her zaman en önde savunanlardan biri olmuş bir kişinin böylesine savrulmasını hayret, ibret ve üzülerek izlemekten başka ne yazık ki elimden bir şey gelmiyor"

Hüseyin Gülerce ne demişti?

Hüseyin Gülerce, 17 Mart 2017 tarihinde yayımlanan (20 Mart 2017) yazısında konuyla ilgili olarak şöyle demişti:

Sayın Gökçek’e anlattığım şuydu: Gezi olaylarından sonra, 2013’ün Eylül ya da Ekim ayında, yani henüz 17/25 Aralık siyasi darbesi olmadan Harun Tokak ve bir işadamı ile onların teklifi üzerine Altunizade’de buluştuk.

Ben yazılarımda Sayın Erdoğan’ı savunuyordum. Gezi olayları sırasında Zaman’da “Erdoğan gitsin AK Parti kalsın Planı" başlığı ile yazdığım yazıda (19 Temmuz 2013) tavrımı koymuştum. Şimdi daha iyi anlıyorum, bu diklenmem F. Gülen’in kimyasını çok bozmuş. Beni ikna etmek ve Erdoğan’ı savunmaktan vazgeçirmek için Harun Tokak’ı göndermiş.

Tokak bana Erdoğan aleyhinde konuşmaya başladı. Yolsuzluk ve rüşvetin çok arttığını, buna AK Parti milletvekillerinin de tahammül edemez hale geldiğini ve Erdoğan’ın Başbakanlıktan uzaklaşmak zorunda kalacağını söyledi. (Demek ki, birkaç ay sonraki 17/25 Aralık darbesinden haberdardı)