Melih Gökçek tweeti istifa getirdi; Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Kaşıtoğlu görevinden ayrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Muharrem Kaşıtoğlu, "Belediye Başkan Yardımcılığı" görevinden istifa etti.

Kaşıtoğlu, geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili atmış olduğu bir twitle tartışmalara neden olmuştu.



Muharrem Kaşıtoğlu, bugün akşam saatlerinde Beykoz Belediyesi'ne giderek Başkan Yücel Çelikbilek'e, 2014 Yerel Seçimleri'nin ardından getirildiği "Başkan Yardımcılığı" görevinden istifa ettiğini beyan eden dilekçesini verdi.

Kaşıtoğlu'nun, Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek'e sunduğu dilekçesinde, "Sosyal medya platformu Twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e attığım twitin yansımaları sonrası partimin zarar görmemesi için Başkan Yardımcılığı görevimden istifamı uygun gördüm." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Topbaş’ın veto ettiği beş imar dosyasına ‘kabul’ oyu kullanan Muharrem Kaşıtoğlu, mesajında “Melih Gökçek Başkanım. Yaklaşık 100 yıl süren hizmet sevdanıza teşekkür eder, sivil hayatınızda başarılar dilerim, demek için sabırsızlanıyorum” ifadelerine yer vermişti.

Melih Gökçek, Twitter mesajında, 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Kadir Topbaş’la ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “İstanbul hayatıydı... İstanbul’un her yerinde hizmeti var... İstifa kendi takdiri, Türkiye seni hayırla yad edecektir. Yol arkadaşımız.”