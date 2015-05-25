Melih Gökçek, tüketicilere izinsiz SMS gönderme yasağını tanımadı!

Tüketicilere izinsiz SMS, elektronik posta gönderilmesini ve telefon aramalarını yasaklayan düzenlemeye rağmen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in dün cep telefonlarına gönderdiği SMS, tepkiye yol açtı.

Hürriyet'te yayımlanan habere göre, 24 Mayıs Pazar günü birçok cep telefonu kullanıcısı, telefonlarına gelen istenmeyen bir kısa mesajla karşılaştı.+90 850 304 24 26 numaralı hat üzerinden gönderilen mesajın içeriğinde şu satırlar yer aldı: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu akşam saat 21:00'de Habertürk TV'de canlı yayına katılarak önemli açıklamalarda bulunacak. İzlemeniz dileğiyle.

1 Mayıs'tan itibaren yasaklanmıştı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Kanunu kapsamında her türlü ticari mesajın tüketicinin onayına bağlı olması şartı getirilmişti. Tüketiciler istemediği mesajların gelmesini engelleyebilecek, yasaya uyamayan şirketler ise 50 bin TL para cezasına çarptırılacaktı. Bu yasağa rağmen gönderilen bu istenmeyen mesaj kullanıcıların tepkisini çekti.

Ekşi Sözlük'te 'şikayet ediyoruz' kampanyası

İzinsiz gönderilen SMS'lerden rahatsız olan Ekşi Sözlük kullanıcıları ise, bir şikayet kampanyası başlattı. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden şikayetlerini ileten kullanıcılar, ilgili kurum veya kurumlar için yasal bir süreç başlatılması talebinde bulundu.



Siyasi propaganda da yasaklanmıştı

1 Mayıs 2015 itibariyle yürürlüğe giren 6563 sayılı kanunun 14. maddesinin 5. Fıkrasındaki değişiklik ile bu tür reklam mesajlarının gönderilmesi yasaklanmıştı. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’da yapılan değişiklikte işletmecilerin siyasi propaganda yapması da engelleniyordu.

O madde şöyle:

“İşletmeciler tarafından, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla haberleşme yapılamaz. İşletmeciler, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarıyla siyasi propaganda içerikli haberleşme yapamazlar”