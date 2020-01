Melih Gökçek'e ihaleyle 'görünüşleri düzgün' 60 kişilik koruma ekibi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 60 kişilik özel koruma ekibi kurdurdu. Geçen yıl yapılan ihaleyle 6.2 milyon liraya kurulan ekibin görevi Başkan Gökçek’i 24 saat korumak. 57 özel güvenlikçi, 3 de amirden oluşan ekip için ödenen ücret 18 ayı kapsıyor.

Büyükşehir Belediyesi, ‘Başkanlık makamının koruma ve güvenliğinin sağlanması için silahlı özel koruma ve güvenlik’ adıyla geçen yıl ihaleye çıktı. Haziran ayında sonuçlanan ihaleyi yine belediyenin şirketi olan ANFA Güvenlik Hizmetleri kazandı. Buna göre ANFA’yla ihale sonucunda, 16 Haziran 2014 tarihinde 6 milyon 199 bin 200 TL’lik bir sözleşme imzalandı. Söz konusu tutar 18 ay boyunca koruma hizmeti alınmasını kapsıyor. Güvenlik ekibi 57 özel güvenlikçi ve 3 amirden oluşuyor. Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, ihalenin teknik şartnamesinde, güvenlik ekibinin başlıca görevleri de şöyle sıralandı:

24 saat kesintisiz

“Güvenlik hizmeti 24 saat kesintisiz sürecek. Ekip, başkanlık makamını içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikelere karşı korumak için (makam, konut, işe geliş ve gidişler, seyahat, toplantı, açılış vb) gerekli güvenlik ve koruma önlemlerini alarak, kanunda belirtilen durumlarda gerektiğinde üst araması yaparak şüpheli durumları idareye ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine bildirecek. Özel güvenlik görevlileri önleyici arama olarak can ve mal güvenliğinin ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi amacıyla başkanlık makamına gelen kişileri ve eşyalarını kapı detektöründen, X-ray cihazından geçirerek üstlerini el metal detektörüyle arayacak.”

İhalenin ilk şartnamesinde bir adet asayiş köpeği ve asayiş köpeği ile ilgilenen bir özel güvenlik personelinin de hizmet alımına dahil edilmesi öngörülmüştü. Ancak daha sonra yayınlanan zeyilnamelerle bu şart çıkarıldı.

'Görünüşleri düzgün olacak'

İhale şartnamesine göre, özel güvenlik görevlileri 45 yaşından gün almayacak. Erkekler en az 1.75, kadınlar en az 1.65 cm boyunda ve fiziki görünüşleri düzgün olacak. Görevlendirilecek özel güvenlik personelinin tamamının biber gazı eğitim sertifikası sahibi olması şartı aranacak. K11 marka 9X19 mm 20 adet tabancayı kullanacak olan personel de silahlı özel güvenlik sertifikası sahibi olacak. Özel güvenlik hizmetleri için 4 adet (4X4) araç kullanılacak. Ayrıca bond çanta içine yerleştirilmiş bir adet sinyal kesici ve cep tipi sinyal kesiciyi de ekip çalışmaları sırasında kullanacak.