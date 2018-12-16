Melih Gökçek: Teşekkür beklerken eleştirilere hedef oldum

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında “Sarhoş olur kendinden geçersen, arkasından cilveleşirsen kötü niyetli bir şerefsiz de senin kendinde olmaman nedeniyle sana tecavüz eder. Buna imkân verme” sözleri tepki çeken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in açıklamasına yer verdi.

Konuya dair yazısının ardından Gökçek’in kendisini aradığını kaydeden Altaylı, eski Belediye Başkanı’nın "Vallahi de billahi de kızları eleştirme maksadı ile söylemedim. Sadece uyarı maksadı ile söylediğim sözler bunlar. Ben teşekkür beklerken eleştirilere hedef oldum. Anlamadım” dediğini aktardı. Altaylı’nın köşe yazısına göre Gökçek, şöyle devam etti:

“Hak ediyorsun falan demedim. Benim kastım şu. Gece sokağa çıkmışsan, açık saçık giyinmişsen, bir de üzerine sarhoş olmuşsan, biraz da cilveleşmişsen yanındaki adam da şerefsizin biriyse senden faydalanmaya kalkışabilir. Benim kastım budur. Ben kızlarımıza kendilerini korumaları için bunları söyledim. Nasihat ettim. Yoksa ne mini eteğe karşıyım, ne başka şeye. Benim belediye başkanlığım döneminde belediyede çalışan mini etekliler vardı. Bir gün de kimseye onu giyme bunu giyme demedim. Ben kızlara nasihat ettim. Kendi kızım olsa edeceğim gibi.”

"Ronaldo’nun yaptığı da şerefsizlik"

Gökçek’e Cristiano Ronaldo örneğini verdiğini kaydeden Altaylı, cevabı da aktardı:

"Fatih Bey, Ronaldo’nun yaptığı da şerefsizlik. Ama kadın sarhoş olmasa belki de tecavüze uğramazdı. Kurtarırdı kendini. Ortalıkta aşağılık rezil adamlar var. Kızlarımız bunlardan kendini korusun diye konuştum ben.

Ben tecavüzcüler en ağır şekilde cezalandırılsın diyorum. Şerefsizdir bunlar diyorum. Sizden farklı bir düşüncem yok bu şerefsizlerle, bu alçaklarla ilgili. Ama şunu da söyleyeyim. O çocuklar maksatlı gelmişlerdi. Benden laf almak için. Sadece ben bunları söyleyince hemen ayrılıp, bu sözlerimi yaydılar. İçerde kalanlara ben ne demek istediğimi anlattım ve hak verdiler bana ama bir grup maksatlı idi.”

Altaylı, Gökçek’le yaptıkları uzun telefon görüşmesinin ardından eski Belediye Başkanı’nın kötü niyetli olmadığı sonucuna vardığını yazdı.