Melih Gökçek’ten Ümit Özdağ’a: Bu Diyanet’e cenaze namazını kıldırırsan sana yazıklar olsun

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, "Bu Diyanet’e cenaze namazını kıldırırsan sana yazıklar olsun" dedi. Özdağ, "Benim cenaze namazımı İstiklal Harbi’nde Atatürk ile aynı safta olan gerçek müslüman hocaların izinden gelen bir imam kıldırır" yanıtını verdi.

Ümit Özdağ katıldığı programda, "Suriye’de evlenecek çiftlere çeyiz yardımı yapıyor. İnanamıyorum. Sizin arkasında namaza durmak günah be. Bu ülkede insanlar açken çeyiz yardımı yapıyor. Bu ülkede insanlar aç, ekonomik sıkıntıdan dolayı intihar eden anne babalar var. Bir tane Türk ailesine yapsanıza çeyiz yardımı." dedi.

Özdağ'ın sözlerinin yer aldığı videoyu Gökçek, "Bu Diyanet’e cenaze namazını kıldırırsan sana yazıklar olsun. Vasiyet et namazını kılmasınlar." notuyla paylaştı.

Özdağ da Gökçek'e, "Benim cenaze namazımı İstiklal Harbi’nde Atatürk ile aynı safta olan gerçek müslüman hocaların izinden gelen bir imam kıldırır. Senin cenaze namazını yıllarca Ankara’yı peşkeş çektiğin FETÖ kıldırır." yanıtını verdi.