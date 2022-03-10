Melih Gökçek: Savaşa rağmen Erdoğan'ın atakları petrol fiyatlarını bir günde 15 dolar düşürdü

Eski AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 131,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatının 110 dolara düşmesinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın atakları sayesinde olduğunu savundu.

Akaryakıta art arda gelen zamlar sonrasında rekor fiyatlar görülürken, eski AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in açıklaması gündem oldu.

Gökçek açıklamasında, "Savaşa rağmen Erdoğan’ın atakları petrol fiyatlarını bir günde 15 dolar düşürdüyse bu alkışlanmaz mı” ifadelerini kullandı.

Gökçek, Erdoğan'ın AKP grup toplantısında İnşirah Suresi'ni okuduğu anların videosunu paylaştı.

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