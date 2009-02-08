Melih Gökçek sahaya iniyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaraspor ile Ankaragücü’nü birleştirmek istiyor.



Başkent'in ateşli taraftar gruplarıyla ünlü Ankaragücü Kulübü'ne gözünü diken AKP'nin büyükşehir adayı Melih Gökçek, bu kulübün 27 Şubat'ta yapılacak genel kurulu öncesi harekete geçti.



Akşam gazetesinin haberine göre Gökçek'in planı, oğlu Ahmet Gökçek'in futbol şube sorumlusu olduğu Ankaraspor ile Ankaragücü'nü birleştirmek. En az 50 bin oy potansiyeli olan Ankaragücü taraflarını arkasına almayı planlayan Gökçek, 1999 seçimlerinde 30 bin oy farkla geride bıraktığı CHP adayı Murat Karayalçın'a karşı bu seçimde rahat olmak istiyor.

Gökçek, Ankaraspor ile ateşli taraftarıyla tanınan Ankaragücü'nün birleşmesi konusunda Ankaragücü Onursal Başkanı Cemal Aydın ile anlaştıklarını canlı yayında açıkladı.



Gökçek: Moral ve para vereceğiz



Ses TV'de Trabzonspor-Ankaragücü'nün maçının oynandığı saatlerde canlı yayına çıkan Melih Gökçek, Ankaragücü yöneticilerinin geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret ettiğini belirterek şunları söyledi: 'Aramızda iyi bir diyalog oluştu. Ay sonunda yapılacak kongrede güçlü bir yönetim yapacağız. Şu an Ankaragücü'nün ihtiyacı moral ve para. Onu da biz sağlayacağız.'



Ankaragücü yalanladı



Ankaragücü Onursal Başkanı Cemal Aydın ise iddiaları yalanlayıp şöyle dedi: 'Yönetim kurulumuzdan bazı arkadaşlar kendisiyle görüşmüş olabilir. Bildiğim kadarıyla görüşmede sadece kendisinden yardım talep edildi. Birleşme adına bir gelişme olmadı.'



Ankaraspor'un bir şirket olduğunu ve istenildiği zaman satılabileceğini belirten Ankaragücü'nün yöneticileri ise 'Ankaragücü'nün böyle bir durumu yok. Dolayısıyla da biz satıyoruz diyemeyiz. Diğer şehirlerin belediye başkanları nasıl şehirlerinin takımlarına yardım yapıyorlarsa biz de kendisinden bu yönde bir talepte bulunduk. Kesinlikle birleşme gündeme gelmedi'' dediler.



1. Lig’e Evren çıkarmıştı



Ankaragücü, 1981 yılından beri Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele ediyor. 12 Eylül darbesinin ardından Kenan Evren, 1981 yılında, o dönem İkinci Lig'de mücadele eden ve Türkiye Kupası'nı alan Ankaragücü'nü kendi liginde şampiyon olmamasına rağmen 1. Lig'e çıkarmıştı.



Oldukça hararetli taraftar gruplarıyla dikkat çeken Ankaragücü'nün taraftar kitlesi, sağ partilerin oy potansiyeli olarak da biliniyor. Takım, bir süredir hem kötü futbolu hem de maddi sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Kulubün sadece Cemal Aydın'a 3 milyon dolar borcu bulunuyor. Bir süre önce de bazı futbolcuları paralarını alamadıkları için Futbol Federasyonu'na başvurmuş ve sözleşmelerini feshetmişti.

