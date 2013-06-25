Melih Gökçek'in dünyayı sarsacak açıklaması CNN karşıtı kampanya çıktı

Takipçilerini saat 15:00'da twitter başına çağıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dünyayı sarsacağını iddia ettiği açıklamalarında CNN International ve BBC'ye yönelik bir twitter kampanyası çağrısında bulundu.

Türkiye ve benzeri gelişen ekonomilerde dışarıdan müdahale ile ayaklanma çıkartıldığını öne süren Gökçek, twittter'da #stoplyingCNN (CNN yalan söylemeyi bırak) etiketini popüler etiketler arasına sokmak için takipçilerine çağrıda bulundu. Gökçek twitter kampanyası sonucunda CNN International'ın "yanlı ve yalan haber" yapmayı bırakacağını söyledi.

Gökçek, yayımladığı mesajlar öncesinde "İnşallah birisine öyle bir ders vereceğiz ki twitter'ı icad ettiklerine pişman olacaklar" demişti.

Gökçek'in çağrısı üzerine #StoplyingCNN Türkiye'de en çok paylaşılan etiketler arasına girdi.

Melih Gökçek'in twitter'da paylaştığı mesajlar şöyle:

Selam Türkiye...Selam Dünya...Türkiye ve dünyada yıldızı parlayan ülkelerin tamamında şu anda karışıklıklar var

Türkiye, Brezilya, Endonezya ve Meksika, şu anda başı çekiyor. Eskiden dünyayı yönlendiren istihbarat örgütleri ülkelerin iktidarlarını darbelerle değiştirirdi. Şimdi ise "şiddetsiz devrim" adını koydukları metodla aynı işi sivil gruplara yaptırıyorlar.

Gene Sharp isimli kişinin yazdığı 'Diktatörlükten Demokrasiye' isimli kitapta verdiği 198 model davranış, ülkelerde satın alınan kişiler ve bunların kullandığı bilinçsiz halk tarafından uygulamaya konuluyor. Ülkelerdeki karışıklıklar bunun arkasındaki dış güçler tarafından bütün dünyaya tam bir kaos olarak taksim ediliyor.

Türkiye'deki son olaylarda bu görevi dünyada iki TV üstlendi. CNN International ve BBC . CNN INT tarihinde ilk defa Türkiye'den 8,5 saat canlı yayın yaptı... Türkiye'de tam bir kaos varmış gibi dünyaya yayın yaptı.

Bütün olayları tek yönlü gösterdi ve dünyayı resmen aldatı... Öylesine ki başbakanımızın İstanbul Kazlıçeşme Mitingi'nin fotoğrafını bile "Türkiye'de hükümet karşıtı protestolar" tarzında resmen tahrif ederek verdi.

Yani CNN olayların motoru idi... Ve maalesefdünya Türkiye'deki olayları CNN ne diyorsa öyle öğrendi.

Şu an tarihi bir an... Bütün dünyaya aşağıda belirteceğim tarzda atacağımız twitlerle CNN'in yalanlarını TT yaparak gösterecğiz.

Bütün dünya Türkiye'deki olayları ve CNN'in gerçek yüzünü görecek ve bir daha CNN INT böyle yanlı ve yalan haber yapamayacak.

Türkiye vereceğin ders dünyada ulusların geleceğiyle twitter vasıtasıyla oynanan istihbarat örgütlerine ve CNN'e tarihi ders olacak.

Herkes aşağıdaki ingilizce hastag'li twiti atarak dünyaya CNN International'i tanıtacak.

Twitinize mutlaka, Türkiye'de CNN'in göstermediği görüntülerden birini ilave etmelisiniz.