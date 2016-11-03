Melih Gökçek: Oğlum milletvekili adayı oldu, anketlerde birinci çıktı, Ahmet Davutoğlu kabul etmedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ATO başkanlığına adaylığını koyan Osman Gökçek hakkında "Benim oğlum milletvekili adayı oldu, delegelerle yapılan ankette birinci çıktı, arkasından sivil toplum örgütleri ile ikinci bir anket yapıldı, onda da birinci çıktı. Yani parti teşkilatı kabul ediyor, sivil toplum örgütleri kabul ediyor ama Sayın Ahmet Davutoğlu kabul etmiyor. Neden olmadı?" diye konuştu.

Melih Gökçek'in Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a verdiği söyleşi şöyle:

Melih Gökçek diyor ki: Oğlum olduğu için söylemiyorum, Osman Ato işini çok iyi yapar

GEÇENLERDE yolum Melihland’e düştü.

Melih Gökçek’le buluştum, açtım ses kayıt cihazını ve başladım sormaya...

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Siz Ankara Belediye Başkanı, oğlunuz Osman Gökçek de seçilirse ATO Başkanı olacak. Bir tuhaflık yok mu?

MELİH GÖKÇEK: Melih Gökçek’in veya tanınan bir şahsiyetin oğlu, hayatı boyunca ticaret, siyaset, sivil toplum örgütü liderliği yapamayacak mı? Tanınan bir şahsiyetin oğlu olmak bir nevi suç... Böyle şey olur mu?

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Tanınmış bir şahsiyetin oğlu olmak, bir avantaj sağlıyorsa bu kabul edilebilir mi?

MELİH GÖKÇEK: Avantaj da sağlıyor, dezavantaj da...

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Nasıl bir dezavantaj sağlıyor?

MELİH GÖKÇEK: Benim oğlum milletvekili adayı oldu, delegelerle yapılan ankette birinci çıktı, arkasından sivil toplum örgütleri ile ikinci bir anket yapıldı, onda da birinci çıktı. Yani parti teşkilatı kabul ediyor, sivil toplum örgütleri kabul ediyor ama Sayın Ahmet Davutoğlu kabul etmiyor. Neden olmadı? Babası belediye başkanı olduğu için. Eğer babası onu ATO’ya başkan yapıyorsa, söylediğiniz her şeyde haklısınız. Ama kendi çabalıyor, kendi çalışıyor, hayatını da kendi kazanıyor.

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ATO’daki toplu istifada sizin payınız var mı?

MELİH GÖKÇEK: Hayır, yok. Yok.

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ATO’daki toplu istifanın nedeni nedir?

MELİH GÖKÇEK: ATO’daki huzursuzluk yeni değil. ATO meclisinin her toplantısı kavgalıdır. Değişik gruplar ve bunlar devamlı mücadele içinde. Şu anda ATO’nun en büyük ihtiyacı huzur ve gruplar arası münasebetlerin düzelmesi. Osman bunu yapıyor. Aleyhinde konuşanlara “Bu en tabii hakkınız ama kardeşçe bir münasebet içinde olalım” diyor.

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ATO başkanlığı görevini başarabilir mi Osman?

MELİH GÖKÇEK: Ben Osman’ın bu görevi çok güzel yapabileceğine inanıyorum. Oğlum olduğu için söylemiyorum, kabiliyetine inanıyorum.

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Melih Gökçek’i geçer mi?

MELİH GÖKÇEK: Kesinlikle geçer.

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Bozulur musunuz böyle olursa?

MELİH GÖKÇEK: Niye bozulayım, iftihar ederim.

Binali Bey "Çanakkale geçilmez" sözünü düzeltti

BEN atlamışım. Meğer partisinin grup konuşmasında Başbakan Binali Yıldırım, “Çanakkale her türlü geçilir” sözünü, ustaca bir manevrayla düzeltmiş.

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Demiş ki:

“Çanakkale düşman için geçilmez ve hiçbir zaman da geçilmeyecek. Ama dost için her türlü geçilir olacak.”

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Önemliydi. Görmezden gelmemesine memnun oldum.