Melih Gökçek: N'aber Ahmet? Twitter'da seni bile geçtim

T24 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter’da 13 günde 20 bin takipçi edindi ve tarzıyla bir fenomen haline geldi...





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek üye olduğundan beri Twitter aynı Twitter değil. O, gelen kimi övgü, kimi hakaret dolu mesajlara birbirinden ilginç cevaplar veriyor, takipçilerini yemeğe götürüyor, mesajları yazanın kendisi olduğuna inanmayanları belediye binasına davet ediyor ve sabahlara kadar bilgisayar başında oturarak Twitter’ı Türk halkıyla bir iletişim aracı olarak kullanıyor.

İşte tüm mesajları kendisinin yazdığını söyleyen Gökçek'in Habertürk gazetesinde yer alan röportajı...

Bazıları klavyenin başına danışmanınızın oturup söylediklerinizi yazdığını düşünüyor...

Hayır. Hepsini ben yazıyorum. Ayrıca ben F klavyeciyim. F klavye, Q klavyeden daha hızlı biliyorsun değil mi? Rahmetli babam avukattı. 5 yaşındayken yazıhanesinde oturur, daktiloda yazı yazardım. O günden beri F klavye gidiyorum.



Mesajları seçerek mi yanıtlıyorsunuz?



Hayır. Twitter’a girdiğim andan itibaren aynı anda 50 mesaj geliyor. Yukarıda kalan mesajlardan 3-5’ini yanıtlıyorum. Ben daha o cevapları yazarken, 50 yeni mesaj geliyor. Hepsine nasıl yetişeceksiniz? Aşağı yukarı her 18 mesajdan birine cevap verebiliyorum. Bir gün rekor denemesi yaptım, o kadar hızlı cevap vermeme herkes hayret etti. Özel bir teknik kullandım.



Ama tekniğinizi açıklamıyorsunuz.



Anlatırsam herkes yapar. Kendileri bulsun.



Neden girdiniz peki Twitter’a?



Bir arkadaşım Twitter’ı anlattı, ilgimi çekti. “Başkan, sana bir hesap açalım” dedi.



Takip ettiğiniz 4 kişiden biri olan Ertan Aydın mı o arkadaşınız?



Evet. Ertan’la yola çıktık, sonra buradaki Twitter’cı gençler yardım etti. Twitter’ı çok iyi bilen arkadaşlardan püf noktalarını öğrendim. Bu iş gençlerin işi. Nitekim verdiğim Twitter yemeğine de gençlerden başka kimse katılmadı.



Size birçok kişiden tepki mesajı da geliyor. Onlara kendinizi daha iyi ifade edebildiniz mi?



Twitter’a ilk girdiğimde çok ağır hakaretlerle karşılaştım. Hemen tepki koydum, “Bana kimsenin hakaret etmeye hakkı yok” dedim. Fikrini beyan et, en sert şekilde suallerini sor, ama hakaret edemezsin. Hakaret içeren mesajları mahkemeye veriyoruz. Avukat bakıyor onlara. Ama özellikle kızdığım olursa, “Şuna dava aç” diyorum.



Hâlâ geliyor mu böyle mesajlar?



Hemen hemen kesildi. Bana hakaret edenlere, kendince benimle alay edenlere çok güzel yanıtlar veriyorum. Kendisine aynı şekilde cevap verilmediğini, onları saygıya davet ettiğimi gördüklerinde sorun çözülüyor. Üslubum kimseninkine benzemiyor. Bu sayede, önceden bana antipatiyle bakan kişilerin sempati duymaya başladığını görüyorum.



Gece makamdan mı yazıyorsunuz?



Lap-top’ımda evden de yazıyorum, makamdan da...



Bazen sabah 4’e kadar mesaj girdiğiniz oluyor. Eşiniz Nevin Hanım kızmıyor mu?



“Arkadaşın azdı, iyi oldu bir arkadaş daha geldi. Bakalım ne olacak” diyor.



Twitter’da sadece 4 kişiyi takip ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ertan Aydın ve Twittürk...



Evet. Twittürk’ten zaman zaman mesajlar geliyor. “Günlük mesaj limitiniz 1000 ile sınırlıdır” diye mesaj attılar mesela. Benden önce 1000’i zorlayan olmamıştır herhalde. Twittürk’ü performansımın nasıl geliştiğini görmek için takip ediyorum, genellikle birinciyim. Yakında belki takip ettiklerimi silerim ve sadece bir kişiyi takip ederim. Onu da görürsünüz. Çok hayran olduğum biri.



Bundan sonra her akşam, işiniz bittikten sonra Twitter’da mısınız?



Evet, birkaç ay böyle devam edecek. Ama sürekli aynı sualler sorulmaya başlandığı zaman haftada 3’e indirebilirim.



Tweetlerle Gökçek!



- Takipçileri 13 günde 20 bine ulaştı.

- Her gece mesaj limiti dolana kadar soru yanıtlıyor.

- Yanıtladığı mesajları ‘retweet’ ederek (aynen kopyalayarak), takipçilerinin görmesini sağlıyor.

- Bazı mesajları büyük harfle yazıyor. Ama kendi deyimiyle bunu internette algılandığı gibi “bağırmak” anlamında değil, dikkat çekmek için yapıyor.

- Ankara Milli Kütüphane’nin yakınlarındaki Gökkuşağı Yolu’nun adını “Twitter Sokağı” olarak değiştirecek.

- Her türlü soruya açık olduğunu söyleyen Gökçek, maaşının ayda ortalama 8 bin TL olduğunu açıkladı.

- Özel kalemini arayan ilk 100 kişiye “Fotoğraflarla Atatürk” kitabı hediye etti.



Ahmet Hakan'ın pabucunu dama attım



Gökçek, Twitter’da kendisine gelen mesaj sayısının Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan’ınkileri geçtiğini görünce neşelenip telefona sarıldı. Hakan’a “Seni Twitter’da geçtim. Hakkımda 25 bin 204 mesaj var, senin hakkında 24 bin 364. Pabucunu dama attım” dedi.



İşte ikilinin o telefon görüşmesi...



M. Gökçek: Herhalde Twitter’ı bizim gibi kullanan olmadı. Millet sadece mesaj vermek için kullanıyor.

A. Hakan: Hiçbiri bunu başaramadı. Sen aslında antipatik bir figürsündür. Ona rağmen...

M. Gökçek: Ama antipatik olduğumu söyleyenlerin pek çoğu şimdi, “Başkanım sizi böyle tanımıyorduk” diyor.

A. Hakan: Twitter’ı en iyi sen kullanıyorsun. Egemen Bağış, Kemal Kılıçdaroğlu, hiç kimse böyle kullanamadı. Bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar; oralı olmuyorsun.

M. Gökçek: Ahmet’in hışmına neden uğrayayım?



