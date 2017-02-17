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Medya

Melih Gökçek: Müptezel gazeteci, söylediklerini ispat etmezsen şerefsizsin!

Yeniçağ Ankara Temsilcisi, 'FETÖ' soruşturması kapsamında Ankara'da bir belediye başkanı ve oğluna operasyon yapıldığını ileri sürmüştü

17 Şubat 2017 13:18

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bir müptezel gazeteci var. İsim vermeden herkese pislik atar. Piyasada kendini pek takan yok. Sırf dikkat çekmek için her pisliği yapar. Şimdi benden çağrı; söylediklerini ispat etmezsen şerefsiz ve alçaksın. Sende şerefin ş'si varsa yazdıklarını ispat edersin" dedi.

Gökçek'in sosyal medya hesabında isim vermeden gösterdiği tepki, akıllara Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'ın, Gülen cemaatine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da bir belediye başkanı ve oğlu ile İstanbul'daki bir belediye başkanına operasyon yapıldığına yönelik iddiasını getirdi.

Gökçek'in paylaşımları şöyle:

ETİKETLER

Melih GökçekAnkaraYeniçağ GazetesiAhmet Takan

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