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Melih Gökçek, Muharrem İnce'yi 'alkışladı'

İnce, 'mükerrer oy' iddiaları sonrası, "Ben lütufla aday olmam" diyerek tepki göstermişti

05 Şubat 2018 17:25

CHP Genel Başkanlığı'na aday olan ve seçimi kaybeden Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin partiye yönelik eleştirileri devam ediyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İnce'nin eleştirilerine destek verdi. Gökçek, genel başkanlık seçimlerinde mükerrer oy iddiasına tepki gösteren İnce'nin  sözlerini alıntılayıp, sosyal medya hesabından alkış işaretiyle paylaştı.

Cumartesi günü gerçekleşen CHP 36. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlık yarışında "mükerrer oy" iddiası gündeme oturmuştu. Muharrem İnce'nin aldığı oylardan 49'unun mükerrer olduğu söylenmiş, İnce ise bu iddiaları kabul etmemişti. İnce'nin partiye yönelik eleştirileri devam ediyor.

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İnce'nin bu eleştirilerine Melih Gökçek de destek verdi. İnce'nin Twitter'da yazdığı "Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız?" sözlerini alıntılayan Gökçek, alkış işareti koydu.

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