CHP Kurultayı'nda 'mükerrer imza' gerginliği; Kılıçdaroğlu, kurmaylarına talimat verdi, İnce'nin tepkisi sert oldu

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda 165 imza ile genel başkanlığa aday olan Muharrem İnce için verilen imzalardan 48’inin mükerrer olduğu, iki delegenin ise İnce için verdiği imzayı geri çektiğinin belirlenmesiyle kurultayda imza krizi çıktı. Oyların mükerrer olması nedeniyle İnce'nin topladığı imza sayısı 115'e düşebileceği ve adaylığının düşebileceği belirtilirken, kriz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Divan'a mektup yazarak, mükerrer oyların tümünün Muherrem İnce lehine yazılmasını talep etmesiyle çözüldü. Mükerrer oy sahiplerinin Divan tarafından çağrılarak seçim yapmalarının istenmesi gerektiğini savunan Muharrem İnce ise, Kılıçdaroğlu'nun mektubuna "Ben lütufla aday olmam geledenin takdiriyle adayım. Bu 16 yıldır AKP faşizminin CHP’ye de bulaşmasıdır. Lütuf istemiyorum, delegelerin özgür iradeleriyle aday olmak istiyorum" diye tepki gösterdi.

İnce: O 49 delege Genel Başkan'ın marabası değildir

Muharrem İnce mükerrer imza tartışması için yeni bir açıklama yaptı. "O 49 delege Genel Başkan'ın marabası değildir, Genel Başkan'ın onayıyla aday olmam" ifadelerini kullanan İnce şöyle konuştu:

"CHP’nin tüzüğü çok net. Tüzükte aday olmak isteyenlerin imzalarında mükerrer olursa eğer mükerrer imza veren kurultay delegeleri divana çağrılır ve tercihini yap denir. Eğer 49 mükerrer varsa; ki asla yok emin olun. Varsa da kendileri yaptırmıştır. Benim bir gücüm yok ki, onların var. Varsa da kendileri yaptırmıştır. Mükerrer oy varsa, divanın Kılıçdaroğlu mu, İnce mi seç demesi gerekir. Genel Başkan iki satır yazı yazmış, İnce’ye yazın demiş. 49 delege genel başkanın marabası değildir. Genel başkanın böyle bir hakkı yoktur. Ben onun onayıyla genel başkan adayı olmam. Bu suni bir krizdir, algı operasyonudur. Dertleri şu; imza sayısı az, nereden kazanacak diye bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Kanal kanal gezen genel başkan yardımcıları, yarın rezil olacaklar meclis seçimlerinde. Benim 166 imzam var, bir tane bile mükerrer yok. Arayıp, mesaj atıp imza vermediğim için utanıyorum, eksiğiniz varsa gelip verelim diyenler var. Bunlar ayıptır, bu CHP’yi tartışmaktır. Ben kurultay delegelerinin imzasıyla adayım. 49 ortak imza sanki genel başkanın ipoteği altındaymış gibi devretme imkanı yoktur. Ben adil bir yarışma, adalet istiyorum. Sadece adil, özgür bir yarış istiyorum."

Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den gelen son açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun dilekçesi sonucunda mükerrer oyların İnce'nin adaylığı için sayıldığını ve İnce'nin adaylığının resmiyetinin devam ettiğini duyurdu. Büyükerşen'in konuşmasından sonra kürsüye çıkan İnce de, "Ben lütufla aday olmam geledenin takdiriyle adayım. Bu 16 yıldır AKP faşizminin CHP’ye de bulaşmasıdır. Lütuf istemiyorum, delegelerin özgür iradeleriyle aday olmak istiyorum. 1972 kurultayında Ecevit bu kürsüye geldi ve ya özgür iradeli delegeler olacaksınız ya da kapı kulları dedi. Ben özgür iradeyle adayım. Bana oy verenlere baskı kurup mükerrer yapacaksınız; sonra da onları bana vereceksiniz, istemiyorum" dedi. İnce, şöyle devam etti:

"Biz buraya gelirken duvarlara yaza yaza geldik, köylülerin tozlu yollarında yürüyerek, gençlik kollarından bu yana çalışa çalışa geldik. Emeğimi kimseye yedirmem. Ben emeğimi, Tayyip Erdoğan’a da yedirmem CHP’yi yönetenlere de yönetmem. Önce CHP’de değişim, sonra Türkiye’de değişim. Önce CHP’de devrim, sonra Türkiye’de devrim. Adalet kurultayı diyorsunuz bana müzik bile çalmıyorsunuz, müzikte bile adaletiniz yok sizin. Arkadaşlarım, yoldaşlarım, kardeşlerim buna dur deyin!"

Büyükerşen: İki genel başkan adayımız vardır

İnce'nin konuşmasının ardından salonda tansiyon yükselirken; Divan Başkanı Büyükerşen son yaptığı açıklamada, "İki genel başkan adayımız vardır" duyurusunda bulundu.

İnce: Kimsenin lütfuna ihtiyacım yok; kurultayı başlarına yıkarım, bu bir algı operasyonu

İddialarla ilgili konuşan İnce ise, Kılıçdaroğlu ekibinden gelen açıklamalara sert tepki gösterdi. "Benim kimsenin lütfuna ihtiyacım yok" diyen İnce, şöyle devam etti:

"Yeterli sayıda imza vardır. Mükerrerler neden bana yazılıyor, Kılıçdaroğlu’na yazılmıyor. algı operasyonu yapmak istiyorlar. Benim kurultayı alacağımı görüyorlar. Benim kimsenin lütfuna ihtiyacım yok. Çeksinler imzalarını. Bu bir algı operasyonudur. Yürekleri varsa Muharrem İnce’ye imza verecekleri sorsunlar. Kurultayı başlarına yıkarım, bu bir algı operasyonu.

İnce ekibi: Adaylığın düşmesi tehlikei bulunmuyor

T24'ten Hülya Karabağlı'ya konuyla ilgili bilgi veren İnce ekibi, adaylığın düşmesi tehlikesi bulunmadığını söyledi. Genel merkezin de bazı delegeleri baskıyla imzacı yapması sebebiyle sorun çıktığını savunan İnce ekibi, yaşananı ‘delegeyi etkileme yöntemi’ olarak nitelendirdi.

CHP içinde İnce'yi destekleyen ekip, mükerrer oy veren delegelerin Divan'a çağrıldığını ve bu kişilerin Kılıçdaroğlu'na verdikleri imzaları geri çektiklerini söyledi.

"İmzayı bil toplayamadı demeye çalışıyorlar"

Ali Cengiz oyunları bunlar; bak imzayı bile toplayamadı demeye çalışıyorlar. Sandıklar açıldığında göreceksiniz. Baskıyla imza almak isteyecek kadar küçüldülerse bilemem. 49’un yerine 490 imza verecek baba yiğit vardır. 700’ün üzerinde oyla genel başkan olacağıma inanıyorum."

Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına: Gerekirse siz imza verin

Mükerrer oyların normalde gereksiz sayılmazı gerektiğini ifade eden bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık için yarış yapılması gerektiğini düşündüğünü ifade ederek; "Eğer gerekirse MYK üyeleri olarak bizim imza vererek İnce'nin aday olmasını sağlamamızı istedi" dedi.

"Bu bir lütuf değildir"

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da, "Bu bir lütuf değildir. Demokrasiyle yönetilen bir partinin genel başkanına yakışan tutumdur. Delegeler karar verememiş olabilirler. Genel başkan herkesi rahatlatan bir tavır sergilemiştir. Yarışması için gereken olanaklar sağlanacaktır. Hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Huzur içinde bu ortam aşılacaktır" diye konuştu. İnce'nin "Sandıktan ben çıkacağım" yorumunu da değerlendiren Özkoç, "Her adayın böyle bir umudu ve isteği olması çok doğaldır ama böyle bir durumda, CHP gibi bir ana muhalefet partisinin demokrasi önderliği yaparak adını duyurduğu bir Adalet Yürüyüşü’nden sonra yoluna devam etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ağbaba: Başkanımız mükerer imzaların kendisine değil İnce’ye yazılmasını istedi

NTV canlı yayınında konuşan Ağbaba, "Bu durumda aday olamıyor sayın İnce ancak Genel Başkanımız böyle olmasını istemiyor. Adaylığının önlenmesini isteiyor" ifadelerini kullandı. 49 oyun mükerrer çıkmasıyla birlikte İnce'nin 'fiili olarak' adaylığının söz konusu olmadığını savunan Ağbaba, "Başkanımız divana dilekçe verilerek mükerer imzaların kendisine değil İnce’ye yazılmasını istedi. Tekrar ediyoruz, 49 tane imzanın kendisine verilmemiş sayılmasını istiyor. İnce’nin imzalarının tamamlanması için imzalarını ona verdi" diye konuştu.

"Aşılmayacak bir sorun değil"

Muharrem İnce'nin mükerrer imzalar nedeniyle seçimde yarışamayacağı iddialarını yorumlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, "Aşılmayacak bir sorun değil. Çoklu adaylarda zaman zaman bilerek ya da bilmeyerek imza verilebiliyor. Bu isimlere hangi ismi seçtiği sorulacak. Sayın Genel Başkan'ı da tanıyorum. Büyük ihtimalle sorun çözülecek" dedi.

Adaylık için verilen imzaların geçerli olup olmadığına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığındaki divan karar verecek. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için de imza verdiği iddia edilen 49 kişi çıkarılırsa İnce gerekli olan 127 imzayı toplayamayarak 115 imzada kalmış olacak. Kurultay Divan'ından yapılan açıklamaya göre imza incelemesi devam ediyor.