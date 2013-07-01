Melih Gökçek milletvekiline sordu: Gey misin?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, pazar günü gerçekleştirilen 11. LGBT Onur Yürüyüşü'ne katılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'e Twitter üzerinden "Sen gey misin?" diye sordu.

Melih Gökçek sosyal paylaşım sitesi attığı tweette "Hüseyin Aygün sen gay misin? Yanlış anlama sadece merak ediyoruz... Tunçeli'de de merak ediyorlarmış..." diye yazdı.

Melih Gökçek, homofobik söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle Facebook ve Twitter kullanıcıları tarafından çok sayıda eleştiri aldı. Modacı Cemil İpekçi de yazdığı tweette " Sayın Melih Gökçey bey bu güne kadar yazılarınızı okudum.beğenmediğimde olsa saygı duydum.Ama lütfen siz işinize bakın Gaylerle uğraşmayın. " diyerek Gökçek'i eleştirdi.