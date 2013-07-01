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Politika

Melih Gökçek milletvekiline sordu: Gey misin?

Melih Gökçek Twitter'da yazdığı mesajda CHP milletvekili Hüseyin Aygün'e 'Hüseyin Aygün sen gay misin?' diye sordu. Modacı Cemil İpekçi'yse Gökçek'e yanıt olarak 'Bizimle uğraşmayın' dedi

01 Temmuz 2013 20:53

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, pazar günü gerçekleştirilen 11. LGBT Onur Yürüyüşü'ne katılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'e Twitter üzerinden "Sen gey misin?" diye sordu.

Melih Gökçek sosyal paylaşım sitesi attığı tweette "Hüseyin Aygün sen gay misin? Yanlış anlama sadece merak ediyoruz... Tunçeli'de de merak ediyorlarmış..." diye yazdı. \

Melih Gökçek, homofobik söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle Facebook ve Twitter kullanıcıları tarafından çok sayıda eleştiri aldı. Modacı Cemil İpekçi de yazdığı tweette "Sayın Melih Gökçey bey bu güne kadar yazılarınızı okudum.beğenmediğimde olsa saygı duydum.Ama lütfen siz işinize bakın Gaylerle uğraşmayın." diyerek Gökçek'i eleştirdi.

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Hüseyin Aygün'ün yanı sıra CHP milletvekilleri Binnaz Toprak ile Şafak Pavey ve ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş da yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı Onur Yürüyüşü'nde yer alarak destekte bulunmuştu.

 

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