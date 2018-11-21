"Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğine karşılık bakanlık koltuğu istiyor"

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, görevden el çektirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimalinin yükselmesi üzerine lobicilik faaliyetlerine başladığını ifade etti. Gökçek lobicilerinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Gökçek'i aday göstermeyeceğini bildiğini yazan Takan, "Melik Gökçek, Özhaseki'ye desteğine karşılık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koltuğunu istiyor" dedi.

Ahmet Takan, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşecek olan 'ittifak' görüşmesinde Melih Gökçek'e ayrıca özel bir parantez açılacağını ileri sürdü.

Ahmet Takan'ın Yeniçağ gazetesinde "Her şey Melih Gökçek için!.." başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Başkentin klasik Salı'sında, Erdoğan-Bahçeli randevusunun kesinleştiği haberinin düşmesi ile birlikte kulislerde konuşulanlardan haber verelim. Görüşmenin içeriğine dair;

R. Erdoğan ile Doktor Devlet Bahçeli arasındaki görüşmenin omurgası ittifak üzerine. İttifak konusunda daha önce "yerelde ittifak yok" diyen iki parti, şimdi nasıl bir ittifak formülü ile seçimlere gideceklerini görüşecek. Büyükşehirler ve büyük şehir ilçe belediyeleri başta olmak üzere belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyeliklerinde anlaşama formülü arayacaklar. AKP Türkiye'nin tamamında il ve ilçelerde aday çıkarıyor. Bu konuda MHP ile nasıl anlaşılacak buna bakılacak. Burada en çok akla gelen konu Adana ve Mersin... Adana ve Mersin'de MHP adayını açıkladı ama AKP'nin adayları belli değil. MHP Genel Başkanı Doktor Bahçeli, hiçbir şartta ittifakı bozmak amacında değil. Ancak AKP aday çıkarma konusunda her ilde hesap yapıyor. Bu hesaplar içinde MHP'nin beklentileri nasıl karşılanacak liderler bunu konuşacak. MHP'ye il, ilçe ve belediye meclis üyeliklerinde nasıl bir formül yapılacak bunun üzerinde konuşulacak. Türkiye genelinde özellikle Ankara, İzmir, İstanbul dışında kalan yerlerde bir formül bulunması gündeme gelecek. Diğer illerde nasıl bir formül uygulanacak bunun hesabı yapılacak. MHP büyükşehirlerde kendi elinde bulunan ilçeler ile diğer illerde ittifak konusunda AKP ile uyumlu davranmaya hazır. Bunun için de görüşmede Türkiye genelinde her iki partinin de pozisyonu gözden geçirilerek hesap yapılacak. AKP ayrıca belediye meclis üyeliklerinde çoğunluğu bırakmak yanlısı değil. Bunun da MHP'ye iletilmesi bekleniyor. Diğer illerde de tutumunun pek farklı olmayacağı şimdiden belli.

Melih Gökçek'e ise görüşmede ayrıca özel bir parantez açılması bekleniyor. Gökçek'in belediye başkanlığında AKP'li Mehmet Özhaseki'yi desteklediğini daha önce yazmıştım. Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimalinin güçlenmesi karşısında paniğe kapılan Gökçek lobicileri ve rant çevreleri bel altından vuruşu geçtiler. Gerçek hedefleri Gökçek'in tekrar AKP'den aday gösterilmesi mi?.. Hayır!.. Onlar da bal gibi biliyor Erdoğan'ın Melih Gökçek'i aday yapmayacağını. Tezgahların perde arkasına saraydaki kaynaklardan ulaştım. Denilen şu;

"Melik Gökçek, Özhaseki'ye desteğine karşılık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koltuğunu istiyor."

Bu perde arkası bilgi, siyasetteki her türlü rant lobilerinin ve onların yancılarının nasıl tezgahlara girdiğinin açık belgesi!.."