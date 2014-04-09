Melih Gökçek: Mansur Yavaş tatmin olmuyorsa bilek güreşi yapalım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP’nin itirazının YSK tarafından reddedilmesinin ardından Mansur Yavaş’ın Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapacağını açıklamasıyla ilgili olarak, “Doğru Amerikan elçisine gitsin, "Elçi Bey maalesef bize haksızlık yapıldı bu seçimleri iptal edilmesi gerekir" desin. Bizim Ankara’daki enteresan birisi bunun için çözüm bulabilir” dedi.

Gökçek, “Melih Gökçek daha fazla konuştu diye rekabet kuruluna başvurabilir. Tahkim’e başvurabilir. Resmen hile karıştı, maç doğru dürüst yapılmadı diyebilir. CAS’a gidebilir. Tüketici haklarına müracaat edebilir. BM’ye müracaat edebilir. Enerji Piyasası’na, fazla enerji sarf ettirdi bize, seçimlerin iptal olması lazım diyebilir. Doğru Amerikan elçisine gitsin, "Elçi Bey maalesef bize haksızlık yapıldı bu seçimleri iptal edilmesi gerekir" desin. Bizim Ankara’daki enteresan birisi bunun için çözüm bulabilir” şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerini sürdüren Melih Gökçek, "Tatmin olmak istiyorsa, bir bilek güreşi yapalım, bir de orada tuşlayayım da. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış" ifadesini kullandı.

Melih Gökçek, Yüksek Seçim Kurulu'nun, CHP'nin Ankara seçimleri ile ilgili yaptığı itirazı reddetmesi sonrası açıklama yaptı.

İşte Gökçek'in konuşmasından satırbaşları

Vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’nin dört bir tarafında dualarını eksik etmeyen kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bu seçimin gerçek kahramanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnşallah layık olmak için elimizden geleni sarf edeceğiz. Mansur Yavaş kendiliğinden yapmıyor bu işleri. Baronların talimatıyla yapıyor. Yapmış olduğu bu iş, kendilerinin kaybettikleri her seçim doğrudan doğruya şaibeli.

Kendileri lehine YSK’dan daha iyi bir kurum yok. Zaten özellikle onun için parti önemli değil, kendi şahsı önemli değil. Mesela biz ben seçimi kazandıktan sonra değişik bilgilere sahip oldum ki hayretlere düştüm. Bir yığın insana iş vaat etmiş. Burası senin demiş. Herkes işgal etmek üzere hazırlanmış şirketleri.

‘CHP'yi de MHP'yi de kullanıyor’

Bunların hepsini kendi arasında bölmüş. Ülkücü camiaya demiş ki burası sizin, sol camiaya demiş ki burası sizin. İnsanlara inanılmaz vaatlerde bulunmuş. Bizim belediyenin içerisinde bir yığın destek olan çıktı bunlara inanıp. İnsanları aldatma konusunda inanılmaz yeteneği var. CHP’yi de MHP’yi de kullanıyor. Yeter ki bir menfaat görsün.

Mansur Yavaş, Melih Bey Adalet Bakanı ile basın toplantısı yaptı diyor. Buna ne denir biliyor musun? Haydaaaa. Aynen bu denir. E o zaman Başbakan bizim mitinglere geldi. O zaman seçimleri topyekun iptal etmek gerekir.

‘Samimi değil’

Twitter yasaklandı bunun için seçimin iptal edilmesi lazım, insanlar özgürce kendilerini ifade edemiyorlar. Böyle bir şey var mı ya? İleriye sürmüş olduğu iddiaların hiçbirisi samimi değil. Diyor ki, en ciddiye alınabilecek, efendim diyor 2 bin 900 tane sandık tutanağında mühür yok diyor. Mühürü vuracak kim? Sandık başkanı. Bunun suçu bizden dolayıymış, seçime hile karışmış. Çok enteresan ya.

‘Enteresan birisi, bunun için çözüm bulabilir’

Melih Gökçek daha fazla konuştu diye rekabet kuruluna başvurabilir. Tahkim’e başvurabilir. Resmen hile karıştı, maç doğru dürüst yapılmadı diyebilir. CAS’a gidebilir. Tüketici haklarına müracaat edebilir. BM’ye müracaat edebilir. Enerji Piyasası’na, fazla enerji sarf ettirdi bize, seçimlerin iptal olması lazım diyebilir. Doğru Amerikan elçisine gitsin, "Elçi Bey maalesef bize haksızlık yapıldı bu seçimleri iptal edilmesi gerekir" desin. Bizim Ankara’daki enteresan birisi bunun için çözüm bulabilir.

‘Onun için ilke milke önemli değil’

Senin temsilcinin imzası var. Nerede hile? Böyle bir şey olabilir mi? Sokağı itme noktasında ciddi başarılı oldu. Mansur Yavaş CHP’de kaladabilir, kalmayadabilir. Bakar ki öbür tarafa geçip Devlet Bahçeli’ye uzaklaştırma imkanı bulabilir. Tabanında bir hareket görür. Onun için ilke milke önemli değil. Temenni ederim ki dönsün. Devlet Bahçeli bu seçimde asılmadı Ankara’ya. Asılmadığı için MHP’ye gelen oy buraya kaydı. Kendilerinin arasında bir hesaplaşma olmasını ben şahsen isterim. Devlet Bahçeli’yle birbirlerine girebilirler. Kalkıp sola karşı mücadele ediyorsun, sonra kalkıp CHP’den aday oluyorsun.

‘Bana düşman oldular’

Bunu anlatmak mümkün değil. Bana ne iftira attılar. Bakın geçen seçimde, özellikle MHP’nin sistemli olarak yaptığı yolsuzluk iddiası yaptılar. Bu sefer bunlar yaptılar. Bu kadar kalkıp hizmete yardım edilirken, aslan başkanımdan, kimse senin gibi kol kanat germedi diyenler ne oldu da bir günde bana düşman oldular. Kalkıp başkalarının adına hareket edip, sırf Ak Parti gitsin, Recep Tayyip Erdoğan gitsin, Melih Gökçek gitsin.

Ne yapmış Recep Tayyip Erdoğan kendilerine ne yapmış? Allah’tan korksunlar, kuldan utansınlar. Hem de ne delillerle tartışacağız. Onlara da hakkımı helal etmiyorum. Bana bizzat telefon açanlar var, başkanım oyumuzu size verdik. Her zaman onlarla beraber olacağız. Dün de ben ne kadar yardım ettiysem, ben de vicdanımı sorumlu hissediyorum. Yanlış yapmadık biz. Pişman değilim niye? Ben Allah rızası için yaptım.

‘Torunlarımı okullarından aldım’

İlk yaptığım iş neydi biliyor musunuz? İlk yaptığım iş torunlarımı onların okullarından almak oldu. Artık hizmet hareketinden çıkmış iş, düşmanlık hareketine dönmüş. Çok sualler soracağım, cevaplarını isteyeceğim. Seçimin sonuna kadar sabrettim. Başbakan yüzde 100 haklıymış. Tecrübe parayla satın alınamaz. Türkiye’de kimde var 26 yıllık tecrübe. Bu dönemde şahit olacağız, uçacak Ankara iyice. Benim kentimin hiç eksiği yok.

‘Sen takıp çıkartmaya alışmışsın’

Ben rozetimi çıkartmam. Ben AK Partiliyim. Diyor ki ben rozetimi çıkartacağım, takmadın ki çıkartasın. Sen takıp çıkartmaya alışmışsın. Onun için önemli değil, Mansur için. Bizim için AK partili olmak bir şeref. Bu rozetimle AK Partili insanların arasında ayrım yapmadan hizmet edeceğiz.

‘Bir bilek güreşi yapalım’

Tatmin olmak istiyorsa, bir bilek güreşi yapalım, bir de orada tuşlayayım da. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Ben bugünden önce, son YSK kararından önce söylesem değişik anlaşılırdı. Müthiş hile yaptılar. Yenimahalle ve Çankaya başta olmak üzere Keçiören’de paralel yapının elemanı olan kişileri sandık başkanı yaptılar. Oy pusulalarıyla birlikte, mahalle muhtarlarının koçanlarını beraber verdiler. Toplam 124 bin oy iptal oldu. yüz bin oyumuz böyle gitti. İkincisi okurken, bilhassa Batıkent ve Çayyolu’nda çok oldu. Açıyorlar okuyorlar, pek çok oyumuz orda gitti.

Artık işimiz gücümüz Cumhurbaşkanlığını kazanmak. Ya Başbakanımız ya cumhurbaşkanımız, birisi bir yere birisi bir yere gelecek ve alacağız.