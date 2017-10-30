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Politika

"Melih Gökçek, kendisine yapılanların hesabını soracak"

"Gökçek'in istifa konuşmasında kullandığı kelimeler, parti içi mücadelenin işaret fişeği"

30 Ekim 2017 18:14

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, geçen cumartesi günü 23 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bırakan Melih Gökçek'in istifa konuşmasını değerlendirdi. CHP'li Emir, Gökçek'in kendisine yapılanların hesabını sormaya hazırlandığını iddia ederek, "bu kararı aldırttıranlara hesabı sorulacağını üstü örgülü şekilde ifade ediyor" dedi.

Gökçek'in "Yorgun olduğumu düşündüğüm için değil liderimiz  Tayyip Erdoğan istediği için istifa ediyorum" diyerek istifa etmesini Kanal D muhabiri İbrahim Gündüz'e değerlendiren CHP'li milletvekili Murat Emir, "İstifa ederken seçtiği kelimeler, parti içi mücadelenin işaret fişeği" ifadesini kullandı.. Emir, 'O kendince istifa etmek için bir nedeni olmadığını söyleyerek bunun bütün sorumluluğunu Cumhurbaşkanı'na yıkıyor' diye konuştu.

Emir, Gökçek'in kendisine yapılanların hesabını sormaya hazırlandığını iddia ederek şöyle konuştu:

"Konuşmasından anladığım verdiği istifa kararının zorla olduğunu, bundan sonra da siyaset sahnesinde olacağını ve bu kararı aldırttıranlara bunun bir şekliyle hesabını sorulacağını üstü örgülü şekilde ifade ediyor."

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