"Melih Gökçek istifa etmeyecek, görevden alınmayı bekliyor"

Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa etmeyeceğini ileri sürerek, "Aldığımız bilgilere göre Melih Bey istifa etmeyecek..

'Etseydi zaten bugüne kadar ederdi' deniyor" ifadesini kullandıç

Gökçek'in görevden alınmayı beklediğini de öne süren Yaşar, "Yüz yüze neler konuşuldu bilmiyoruz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları hiçbir soru işareti bırakmadı.

Anladığımız kadarıyla Melih Bey görevden alınmayı beklemeye başlamış" diye yazdı.

Batuhan Yaşar'ın Türkiye gazetesindeki yazısı ( 18 Ekim 2017) şöyle:

İç siyasetin tek gündemi var:

Melih Gökçek...

Tartışmalar artık saatlik yapılıyor..

- Masasını topladı..

- Özel eşyalarını aldı..

- Konutundan ha taşındı ha taşınacak..

- İstifasını en geç çarşambaya kadar verecek..

- Yok yok hayır cumaya kaldı o iş..

- Cumhurbaşkanı ile son bir kez daha görüşecek..

- Yerine şu 3 ilçe belediye başkanından biri gelecek..

- Pazarlık yapıyor..

Söylentiler böyle uzayıp gidiyor..

Son iki haftada karşılama ve uğurlamalar dâhil herhâlde 10 kez yüz yüze gelindi..

Bunların sadece 3’ünde konu direkt veya dolaylı olarak konuşuldu.



CUMHURBAŞKANI BU İŞİN BİR AN EVVEL BİTMESİNİ İSTİYOR



Kabul edelim ki gelinen aşama ve tartışmaların şekli artık AK Parti'ye zarar veriyor.

Kasım başı filan değil hemen bu hafta içinde yaşananlara son nokta konması isteniyor..

Melih Bey, önce 2019 Ocak, sonra da 23 Nisan 2018’e kadar süre istemiş..

Ama Cumhurbaşkanı bu taleplerine hep olumsuz cevap vermiş..

Belediye Meclis üyelerinin Ankara İl Başkanlığına çağrılması ile son nokta konmuştu zaten..

TUR uçağında sorulara Cumhurbaşkanından net cevaplar gelmişti:

“Bu işi daha fazla uzatmayın” mesajı hedefe ulaşmıştı..

Satır aralarının okunması veya çözümlenmesi gibi bir durum söz konusu bile değildi..

Her şey Cumhurbaşkanı cephesinden bakıldığı zaman çok netti..

En son Melih Bey, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile görüşmüş:

“Cumhurbaşkanımız bana 'istifa et' demedi.. Siz niye Belediye Meclis Üyelerine böyle bir talimat verdiniz” diye sormuş..

Melih Gökçek, 'bugün-yarın' derken neredeyse 15 gündür istifa etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Melih Gökçek’le yaptığı görüşmenin bir bölümüne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılması da önemli..

Bakan Soylu, aynı şekilde geçen hafta cuma günü Balıkesir Belediye Başkanı ile yapılan görüşmede de yer almış..



İSTİFA HER AN GELEBİLİR



AK Parti kulislerinde istifanın her an gelebileceği konuşuluyor..

Çarşamba, perşembe veya cuma..

Melih Bey basın toplantısıyla istifa edecek ve soru almayacak..

Aynı Kadir Topbaş gibi..

Yazılı açıklama veya twitterdan da işi bitirebilir diyenler var..



PEKİ GÖKÇEK CEPHESİNDE SON DURUM NE?



Aldığımız bilgilere göre Melih Bey istifa etmeyecek..

'Etseydi zaten bugüne kadar ederdi' deniyor..

Peki ama ne yapacak?

Çok yakın çevresine söylediklerini kelimesi kelimesine yazalım:

“Zaten istifa edersem de kaybedeceğim.. Dik durursam kaybedersem de onurlu kaybederim..”

“Cumhurbaşkanımız hiçbir görüşmemde benden istifamı da istemedi” diyormuş.

Yüz yüze neler konuşuldu bilmiyoruz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları hiçbir soru işareti bırakmadı..

Anladığımız kadarıyla Melih Bey görevden alınmayı beklemeye başlamış..

Umarız konu bir şekilde tatlıya bağlanarak sonuçlanır..



ANKET YAPTIRAN BELEDİYE BAŞKANI



Adı istifa edecekler arasında geçen Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur da anket yaptırıyormuş..

Ankara’dan döner dönmez ne kadar sevilip sen kadar sevilmediğini ölçen anket çalışmaları başlatmış..

Sonuçları cuma gününe kadar Ankara’ya gönderecekmiş..

Gerçekten ilginç gelişmeler yaşıyoruz..



SİYASETE YENİ TARZ GETİRDİ



Kabul edelim veya etmeyelim ortada ciddi bir başarı var.

Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde başarılamayanlar başarıldı..

Üst üste 12 seçim kazanıldı..

Bunları kim mi kazandı?

'Recep Tayyip Erdoğan' dediğinizi çok iyi duyuyorum..

Dünya siyasetinde bile eşi benzeri görülmemiş değişim-dönüşüm yaşadık/yaşıyoruz..

Siyaset literatürüne geçecek yeni tarzdan söz ediyoruz..



YAŞANANLAR SÜRPRİZ DEĞİL



Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildiği 3. Olağanüstü Kongre'de ne demişti?

O sözleri hatırlarsak bugün yaşananların sürpriz olmadığını rahatlıkla görebiliriz..

- Teşkilatla ilgili metal yorgunluğundan bahsetti:

40’tan fazla il ve 400’ün üzerinde ilçe başkanı değişti..

- Hükûmete 180 günlük bir hedef koydu:

İçeriden kaydırmalarla kabinenin neredeyse yüzde 40’ı revize edildi..

- Arkasından Belediyelere yönelik eleştirilerde bulundu:

Süreç devam ediyor..

AK Parti 2019’un startını çoktan verdi.

Yüksek bir motivasyon ile seçimlere hazırlık yapıyor..

Yaşananlara bu yönüyle de bakılmalı..

Belediyelerdeki değişiklik pekâlâ 2019’a birkaç ay kala da yapılabilirdi..

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 sürecine çok güçlü bir şekilde girmek istiyor..

Son belediye seçimlerinde yüzde 42’de kalınmıştı..

Yerel seçimlerde hedef 50+1 olarak belirlendi..

Siyaset daha da hareketlenecek..

Sürpriz olur mu?

Siyasette 24 saat bile çok uzundur..

Hep birlikte göreceğiz...