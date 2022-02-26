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Melih Gökçek’in Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle çektiği video sosyal medyanın gündeminde: Nasıl öbür taraf?

Gökçek'in videoyu binlerce yorum aldı

26 Şubat 2022 10:56

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in sosyal medya hesabı Twitter’den paylaştığı Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle çektiği video dikkati çekti.

Gökçek "Stephen Hawking geçici olarak  tebdil-i mekân yapıp Türkiye ye gelmiş, kendisine bir şeyler sordum… Gıkı çıkmadı…" notuyla yayımladığı videoda Hawking’in balmumu heykeline şunları şöylüyor:

“Nasılsın? Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi. Bak ölüm hepimize hak. Bak susmuş duruyorsun. Ya… Kendini çok büyük zannediyordun ne oldu? Girdin toprağın altına. Şimdi hesabı rabbime veriyorsun. Hadi bakalım."

Melih GökçekStephen Hawkingnasıl öbür taraf
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