Melih Gökçek'in "Mansur Yavaş oluşturmuştur" dediği Sosyal Medya Daire Başkanlığı'nın kendi döneminde kurulduğu ortaya çıktı

2017 yılında belediye başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalan Melih Gökçek, Sosyal Medya Daire Başkanlığı’nı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kurduğunu iddia etti. Dairenin kuruluş kararının 9 Şubat 2017'de Ankara Büyükşehir Meclisi’nde alındığı ortaya çıktı.

Bir sosyal medya kullanıcısının "Melih bey, meraktan soruyorum. Sizin döneminizde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Sosyal Medya Daire Başkanlığı diye bir birim var mıydı? Yoksa bunu Mansur Yavaş mı oluşturdu?" sorusuna eski başkan Melih Gökçek, "Bende Sosyal Medya Daire Başkanlığı diye bir birim yoktu. Eğer şimdi böyle bir daire varsa Mansur Yavaş oluşturmuştur" diyerek cevap verdi.

Dairenin Gökçek döneminde kurulduğu ortaya çıktı

Gökçek’in "Bende Sosyal Medya Daire Başkanlığı diye bir birim yoktu. Eğer şimdi varsa Mansur Yavaş oluşturmuştur" dediği Sosyal Medya Dairesi Başkanlığı kuruluş kararının 9 Şubat 2017 tarihli Ankara Büyükşehir Meclisi’nde alındığı ve söz konusu dairenin kendi döneminde kurulduğu ortaya çıktı. Bazı kullanıcıların ilgili kararı Gökçek’e cevap olarak attığı görüldü.

Dairenin Gökçek döneminde kurulduğunu gösteren karar ise şöyle:

Daha önce de yanılmıştı

Gökçek, daha önce de Mustafa Tuna döneminde alındığını söylediği tanesi 26 bin TL’lik ithal ağaçların kendi döneminde alındığı ortaya çıkmıştı. Gökçek’in, Halk Ekmek’te 'Mansur Yavaş dönemi' diye kötüleyip paylaştığı görüntülerin de kendi dönemine ait olduğu ortaya çıkmıştı.