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Melih Gökçek’in CHP’li Murat Emir hakkında açtığı davaya ret: Milletvekilinin denetim yetkisi var

17 Temmuz 2020 10:55

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in CHP Ankara Milletvekili Murat Emir hakkında "MİT'te ifadesine başvurulan kişi Melih Gökçek midir?" ifadeleri nedeniyle açtığı dava reddedildi. Mahkeme CHP’li Emir’in milletvekili olduğu için denetim yetkisinin olduğunu ifade etti.

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