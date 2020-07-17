Melih Gökçek’in CHP’li Murat Emir hakkında açtığı davaya ret: Milletvekilinin denetim yetkisi var

ANKA'da yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in Meclis’e verdiği soru önergesindeki “MİT'te ifadesine başvurulan kişi Melih Gökçek midir?" ifadesinin “kişilik haklarını zedelediği” iddiasıyla Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı dava reddedildi. Mahkeme, Emir'in milletvekili olduğunu hatırlatarak, Anayasa'nın 98. maddesi kapsamında denetim yetkisini yerine getirdiği gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

CHP’li Emir mahkemenin verdiği kararı şöyle değerlendirdi: "İddialar üzerine ben de denetim yetkimi kullanarak, söz konusu iddiaları konunun muhatabı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordum. Gerçekten Ankara'da bir belediye başkanı ile oğlunun ifadesinin alınıp alınmadığını, bu kişilerin Gökçek ve oğlu olup olmadığını sordum ancak bakanlık yanıtlamadı. İçişleri Bakanlığı bu iddiaları yanıtlamak zorunda. Kamuoyu bu iddiaların doğruluğunu, doğruysa bu kişilerin kimler olduğunu merak ediyor. Bu konuların konuşulmasından ve soru sorulmasından Gökçek de rahatsız oluyor. Dava açarak, tehdit ederek bu iddiaların üstü kapatılsın istiyor. Ancak, bu soruları sormaya hem yetkiliyiz hem de görevliyiz. Görüldüğü gibi yargı önünde de haklılığımız kanıtlandı. Bu iddialar aydınlanana kadar sormaya devam edeceğiz.”

Ne olmuştu?

Gazeteci Ahmet Takan, Yeniçağ gazetesindeki ‘Adsız’ isimli köşesinde 16 Şubat 2017 günü “Ankara kulisleri durulmuyor!..” başlığıyla bir yazı kaleme almış, operasyon kapsamında, Ankara'da bir belediye başkanı ile oğlunun ifadesinin de alındığını iddia etmişti. Takan yazısında, "O Belediye Başkanı ve oğlu, ifadelerinin alınacağı gerekçesiyle Emniyet'e değil de Yenimahalle'ye (MİT kampüsü) davet ediliyor. Belediye Başkanı Yenimahalle'ye geliyor. Kendisinden yurt dışındaki paralarının bir bölümünü Türkiye'ye transfer etmesi rica ediliyor. Belediye Başkanı ricayı kıramıyor!.. Oğluna söylüyor ve 650 milyon dolar Türkiye'ye giriyor. Bu arada o belediye başkanı 2 gün Yenimahalle'de misafir ediliyor. O sırada S... şirketine de operasyon devam ediyor. Operasyon, Ankara ile de sınırlı kalmıyor. İstanbul'daki bir Belediye Başkanına da benzer talep iletiliyor. O da hiç ikiletmeden 400 milyon dolarlık parayı Türkiye'ye sokuyor” ifadelerine yer vermişti.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, FETÖ operasyonu kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) oğluyla birlikte ifadesi alındığı iddia edilen 'Ankara'daki belediye başkanı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olup olmadığını sormuştu.