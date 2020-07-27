Melih Gökçek’in 5 milyon liralık  fıskiyesi hurda oldu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in döneminde 5 milyon 199 bin TL harcanarak Gençlik Parkı’na yaptırılan fıskiyenin 2015 yılından beri çalıştırılmadığı belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet raporunda, 5 milyon TL maliyetli fıskiyenin yeniden çalıştırılması için 1 milyon Euro ek kaynağa ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, yapımı için 5 milyon 199 bin TL harcanan ve güncel maliyetinin 13 milyon TL olduğu ifade edilen müzikli danslı fıskiyenin, 2015 yılından beri çalıştırılamadığı belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılına ilişkin faaliyet raporunda konu edilen fıskiyenin yeniden çalıştırılması için 1 milyon Euro'ya daha ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Öte yandan faaliyet raporunda, 1937 yılında yapılan ve 60 sene sorunsuz çalışan havuzun, 2009 yılında yapılan çalışmaların ardından kullanılamaz hale geldiği de açıklandı. Belediyenin raporuna göre, Ankara’da toplam sayıları 106 olan çalışmayan havuz sayısı da 16 havuz yeniden çalışır hale getirilerek 90’a düşürüldü. Belediye yetkilileri, çalışır durumda olmayan havuzların yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü dile getirdi.

TIKLAYIN | Melih Gökçek'in 'müzikli danslı fıskıye’ sistemi için 5 milyon lira harcanmış