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Melih Gökçek için hazırlanan veda bülteninde AKP ve Erdoğan yok!

Belediye tarafından hazırlanan bültende Gökçek için 19 sayfa ayrıldı

28 Ekim 2017 10:52

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine "istifa edeceğini" açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için hazırlanan veda bülteninde "AKP" ve "Erdoğan"a yer verilmedi. Belediye tarafından hazırlanan bültende, Gökçek'in 23.5 yıllık siyasi hayatı anlatıldı. 

Bültenin kapağında  “Gökçek, 23.5 yıllık başkanlık görevine veda ediyor” dendi. Arka kapakta ise Gökçek’in, eşiyle çekilmiş bir fotoğrafına yer verilerek, “Başkan Gökçek, 28 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’de olağanüstü toplanacak Büyükşehir Belediye Meclisi’nde istifasını verecek ve Belediye Meclis üyeleri ile 23.5 yıldan bu yana sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na veda edecek” notu düşüldü. 30 sayfalık bültenin 19 sayfasında Gökçek’e yer verildi.

Fotoğraf da yok

Gökçek’in çocukluk yılları, askerliği, gazetecilik yıllarına ilişkin fotoğraflar ile başlayan özel yayında, Gökçek’in siyasete doğduğu ilçe Keçiören’e 1984’te belediye başkanı seçilerek başladığı ifade edildi. Bu bölümde Gökçek’in Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Alpaslan Türkeş ve Bülent Ecevit’le çekilmiş fotoğrafları yer alırken, Türkeş ve Ecevit ile iyi bir diyalog içinde olduğu vurgulandı.

Bülteni okumak için tıklayın

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