Melih Gökçek "Hele o bir kel kafa var, çıldıracak şimdi" sözüyle kel olmayan CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş

Görevini bırakmak zorunda kalan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz için gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı "Bu daha başlangıç" açıklamasının yer aldığı haberi alıntıladığı mesajında ''Adamları iyice kudurtacan. Hele o bir kel kafa var, çıldıracak şimdi'' sözlerine açıklık getirdi. HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Gökçek, "Hele o bir kel kafa var, çıldıracak şimdi" sözleriyle CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı kastettiğini açıkladı. Gökçek'in 'kel' göndermesini yaptığını söylediği Öztrak kel değil.

“Bunlar anlama özürlü galiba, öyle şey olur mu? Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın size yaptığı açıklamalar üzerine benim kimden bahsettiğim ve kimleri kastettiğim öndeki arkadaki mesajlarımdan belli” diyen Gökçek, “Bu laflar ve bu uydurma haberler nereden fitne çıkaracaklarını şaşırmışların işi. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile çok iyi ve çok eskiye dayanan bir hukukumuz var. Ayrıca son derece başarıyla görevini yürütüyor kendisi. Süleyman Bey’i kast etmem mümkün mü? Karadeniz’de ve Doğu Akdeniz’de Berat Bey’in öncülüğünde kazanılan başarılardan tüm AK Parti camiasının ve hatta Türkiye’deki sağduyulu herkesin mutlu olduğu gibi çok mutlu olacak bir insandır Süleyman Bey. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde herkes bir bütün partimizde. Farklı görüşler olur, bunlar müzakere ve istişare edilir. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar AK Parti içinde fitne çıkaramazlar. Burası CHP değil” dedi.

Gökçek, “Şimdi kel kafa deyince bütün aynı özelliğe sahip insanları kast etmiş mi olursunuz Nagehan Hanım? Mesela ben sarışın kadın desem, sarışın tüm kadınlar üzerine mi alınacak? Olacak iş değil” diye konuştu.

Gökçek, “Hiç topu taca atmam Nagehan Hanım. CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a yönelik olarak o sözleri söyledim. Her güzel işe karşı çıkıyor. Her olumlu gelişmenin altında bir şey arıyor. Türkiye’nin faydasına olan işlerden bile rahatsız oluyor. Sadece ve sadece Berat Bey’i itibarsızlaştırma amaçlı sürekli saldırıyor. Benim kastım Öztrak’tır" ifadesini kullandı.

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