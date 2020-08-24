Melih Gökçek, 'Hele o bir kel kafa var ya' dedi; CHP'li Özkoç'tan yanıt geldi: Dinazor terbiyecisi!

Görevini bırakmak zorunda kalan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz için gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı "Bu daha başlangıç" açıklamasının yer aldığı haberi alıntıladığı mesajında ''Adamları iyice kudurtacan. Hele o bir kel kafa var, çıldıracak şimdi'' dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Gökçek'e yanıt verirken, "Dinazor terbiyecisi" ve "Klavye siyasetçisi" ifadelerini kullandı.

"Yeni müjde gelebilir" başlıklı habere Twitter hesabından yorum yapan Melih Gökçek, " Ya Berat Bakanım. Dur hele, adamları iyice kudurtacan. Hele o bir kel kafa var çıldıracak şimdi" diye yazdı.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Gökçek'in yazdıklarına "İsim ve" yorumunu yaparken bazı sosyal medya kullanıcıları da "Süleyman Soylu" diye yazdı.

Paylaşıma şu şekilde yorumlar geldi:

Özkoç'tan yanıt

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise sosyal medya hesabından Melih Gökçek’e cevap verdi. Özkoç paylaşımında, Gökçek döneminde Ankara’ya yapılan dinazor heykellerini işaret ederek, “Dinazor terbiyecisine söyleyin: Sende bu korku, bende bu doğruluk varken biz bir araya gelemeyiz. Klavye siyasetçileri başka kapıya” ifadelerini kullandı.