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Melih Gökçek havada mahsur kaldı

“Güvenliğin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor”

22 Mayıs 2017 19:37

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in turizmcilere birlikte yaptığı Ankapark gezisinde ilginç bir olay yaşandı. Gökçek İnşaatı devam eden eğlence parkı Ankapark’taki ‘roller coster’a (lunapark hızlı treni) turizmciler ve gazetecilerle birlikte bindi. Roller coster hareket ettikten kısa bir süre sonra raylarda asılı kaldı. Başkan Gökçek ve beraberindeki heyet 10 dakika kadar sorunun giderilmesini bekledi.

Hürriyet’ten Sedat Cenikli’nin haberine göre, teknik ekibin müdahalesinin ardından sorun giderildi. Olayın ardından açıklama yapan Gökçek, “Fotoğrafçılar yukarı çıktı. Bizle karşı karşıya gelince otomatik olarak sensör kilitliyor. Rayda insan algıladı. Birine çarpma tehlikesi olarak algılıyor. Güvenliğin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor” dedi.

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