Melih Gökçek: FETÖ'cüler 14 Ağustos'ta Marmara'da deprem yapabilirler!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen Gülen cemaati mensuplarının 14 Ağustos'ta iki eylem yapacağını öne sürdü. Gökçek bu iddialardan birincisinin yeni montaj kaset ve ses kayıtları olduğunu, ikincisinin de bu tarihte ABD desteğiyle Marmara’da büyük bir deprem planlandığını ileri sürdü.

Gökçek şöyle konuştu:

“Fuat Avni’nin abisi olduğu iddia ediliyor. Mustafa Koçyiğit. ‘14 Ağustos 2016’da tekrar görüşmek dileğiyle, Hoşçakalın’ diye tweet atmış. Bir de Mevlana Üniversitesi bir tweet atıyor. ‘40 yıldır bin bir zahmetle ilmek ilmek örülen hizmet hareketinin bir kendini bilmez tarafından yıkılacağını mı sanıyorsunuz, bekleyin. 14 Ağustos’ta görüşmek üzere’ diye. Böyle tarihler veriliyor."

Kaset iddiası

“Yeniden montajlı kasetler sürüp, gündem oluşturmaya çalışacaklar. Bunların montaj olacağı yüzde de bir milyon yani” sözleriyle açıklayan Gökçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun montajlı ses ve görüntü kayıtlarının yer aldığı videoları yayınladı. Orjinallerinden ayırt edilemeyecek kadar ustaca yapılmış kayıtların izlenmesinin ardından Gökçek, “Gördünüz ayırt etmeniz mümkün mü? 17 -25 Aralık kasetleri de böyle. Çıkacak kasetler yüzde bir trilyon montaj kasetler olacak. Mesela ses bandı da yayınlayabilirler. Lütfen Sayın Kılıçdaroğlu alınmasın, tenkit etmek için değil ama netice itibariyle montajların nasıl olduğunu göstermek için bunları yayınladım. Ben bunları internetten buldum” dedi.

Deprem iddiası

14 Ağustos’a ilişkin ikinci ihtimali de “Çok enteresan bir mesele” olarak nitelendiren Başkan Gökçek, Gülen’in “Marmara’da deprem olacağı”na yönelik söylediği iki ayrı video kaydı da yayınlatarak şunları söyledi: “Ben olacağına inanmıyorum da ama bunu zorlayan görüntüler bunlar. FETÖ’cüler arasında yapılan propagandaya göre söylenmek istenen şu; daha önce Gölcük’te deprem oldu. Bunun nedeni internete girerseniz buradaki bir fay hattının özellikle İsrail ve Amerika tarafından bir deneyle patlatılması olarak ifade ediliyor. Nedir bu? Hatırlıyor musunuz Marmara depreminde bir ateş topunun yukarı yükseldiği herkes tarafından söylendi. Bununla ilgili bant da var. Fayların içerisinde biriken gazlar ve benzerleri bir anda düşük frekanslı elektromanyetik ışınla patlatılıyor ve deprem meydana geliyor. Amerikalılar bunu Alaska’daki araştırma üstlerinde geliştiriyorlar. Amerika, Kuzey Anadolu fay hattından elde edeceği bulguları California fay hattında görmek istiyor. Ama çok gizli risk taşıdığı için İsraillilere veriliyor iş. Gölcük’te de bir rütbe töreni var o dönemde. Bu törene ilk defa İsrailliler geliyor. Burada bir deneme yapmaya geliyorlar. Ama makineleri patlıyor ve deprem meydana geliyor. Bunu tartışıyorlar. Bu tip 4 patlama olmuş dünyada. Bir alev topu yükselmiş yukarıya doğru. Bu alev topu ancak bir patlama olursa söz konusu olabiliyormuş. Normal gerçekleşen hiçbir depremde bu patlama olmuyor. Ama 4 yerde bu oluyor. Ruslar da bu denemeleri yapıyor. Bu suretle tetikleme yaparak belli depremleri meydana getirdikleri iddia ediliyor.”

“Vatandaşlar ‘Melih Gökçek komplo teorisi üretiyor’ demesin. Ben böyle olacak demiyorum. FETÖ’cülerin iddiası bu. ‘Amerikalılar böyle bir söz verdi ve AK Parti’nin kuruluş gününde bunu yapacaklar’ diyorlar. Ben olacağını düşünmüyorum üstüne basa basa” diye konuştu.

"İsrailli general geldi"

ABD, İsrail ve Rusya’da bu teknolojinin olduğuna dair açıklamalar bulunduğunu da kaydeden Gökçek, ABD’de San Andreas fay hattı bulunduğunu ve o hat üzerinde ufak tetiklemeler yaparak fayın etkisiz hale getirilmesinin planlandığını söyledi. Bunun denemelerinin de bu fay hattına benzer özellikler taşıyan Marmara fay hattında yapıldığını ifade eden Başkan Gökçek, “Ama patlama o kadar büyük oluyor ki İsrailliler de ölüyor. O dönem bir İsrail generali geldi, bana orada yaptığımız çalışmalar için teşekkür etti. Halbuki gelme nedenleri o bölgedeki artıklarını toplamak. Hepsi iddialar arasında” dedi.

"Makinenin ismi Tesla"

Bu denemelerin yapıldığı makinenin adının da “Tesla” olduğunu iddia eden Gökçek, ABD ve İsrail’in bu çalışmaları yaptığına dair bilim adamları ve devlet başkanlarının açıklamalarını da izleyicilere belgeleriyle aktararak, “Amerika’nın, İsrail’in ve Rusya’nın elinde böyle bir silah var mı, yok mu bilmiyoruz. Ama 14’ünde böyle bir olay olursa bunu Amerika’nın yaptığı aleni ortaya çıkmış olur. Değilse de FETÖ’nün zırvalaması olduğu ortaya çıkar” diye konuştu.

Gökçek sözlerini, “Bugün 14 Ağustos’ta ne olacak en önemli konu oydu. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak. Bu palavracının palavrası yine ortaya çıkacak. Bundan sonra ABD bunu yaparsa temelli üstüne kalır. FETÖ, ‘Bu bir ayı şöyle böyle geçirelim de itiraflarda bulunmasın millet’ diyor. Bakalım 14 Ağustos’tan sonra neyi yumurtlayacak” diyerek tamamladı.