Melih Gökçek döneminde 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın oğluna ihale verildi iddiası

Gazeteci Murat Ağırel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde, 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın oğluna hafriyat ihalesi verildiğini öne sürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konu üzerinde çalıştığını belirten Ağırel, " Bu inceleme bittikten sonra bu ihaleleri nasıl alıyorlar hepsi tek tek çıkacak" dedi.

Halk TV'de konuşan Murat Ağırel, Melih Gökçek döneminde belediye ihalelerinde yapılan usulsüzlükleri anlattığı konuşmasında şunları söyledi:

"2015 yılında Çevre Koruma'nın ANFA'ya bir ihale vermiş. Bu ihalenin süresi 2 yıl fakat 2016 yılında başlaması ve 2018 yılında bitmesi gereken ihale için süre uzatımı alınmış. Bu ihalede çok ince ayrıntılar var. Alınan bitkilerin çok yüksek fiyatlara alındığı tespit ediliyor. Burada yapılması gereken 5371 kalem varken 1700 tane işin hiç yapılmadığı ama buna rağmen paralar ödendiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin teftiş kurulu tarafından tespit edilmiş. 10 metrekare alana 1000 tane menekşe dikilmiş gözüküyor. 10 metrekare alana 1000 tane menekşe dikilebilir mi?

"Toplamda ise 576 milyon TL bir fark ortaya çıkıyor ama bu sadece evrak üstünde yapılan inceleme bir de sahaya inilecek, sahadan veriler anılacak. Oradan da sonuçlar ortaya çıkacak.

Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın oğluna ihale verilmiş

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin üstünde çalıştığı Türkiye gündemine bomba gibi düşecek bir hafriyat ihalesi var. Hafriyat işinin içinde Türkiye'nin yakından tanıdığı Yeşil Kod adlı kişinin oğlunun şirketleri var. Bu inceleme bittikten sonra bu ihaleleri nasıl alıyorlar hepsi tek tek çıkacak."