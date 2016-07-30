Melih Gökçek: Darbe girişimi başarılı olsaydı başbakan adayları Meral Akşener’di

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmaları durumunda Başbakan adaylarının Meral Akşener olduğunu ileri sürdü.



Bir televizyon programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gökçek, o gece Belediye’den yarım saat erken ayrılması sayesinde darbecilerden kurtulduğunu belirterek, darbe girişimi olduğunu anladıktan sonra bir gecekonduya gidip, buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakan, milletvekili ve bürokratlarla yaptığı görüşmelere değindi.

"Meral Akşener 15'inde güzel şeyler olacak diyordu"

Darbe girişiminin başarılı olması durumunda Başbakan adaylarının Meral Akşener olduğunu vurgulayan Başkan Gökçek, şöyle devam etti: “Bunu inkar etmeye gerek yok. Sloganlarına bakın Meral Akşener'in, bir de bunların bildirideki sloganlarına bakın. Meral Akşener'in propaganda süresince her tarafta dikkat edin, destekleyenler FETÖ’cülerdi. ‘15'inde çok güzel şeyler olacak ve 15'inden sonra siz görün' diyordu. Sen nereden biliyorsun 15'ini? ‘Başbakan olacağım, başbakan olacağım' deyip duruyordun. Bazı şeyler geçmişte anlaşılamıyor ama olaylar ortaya çıktıktan sonra anlaşılıyor.



Her iki tarafın da sloganları aynı, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh', olacak iş değil. ‘Sen bu sloganı kullanacaksın ve alıp başını gideceksin’ dediler. Devam olarak o da bunu söylüyordu dikkat edin.”

"Bazı askeri birliklerin arazileri dev parklar haline getirilebilir"

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan, askeri bazı birliklerin taşınması ve arazilere neler yapılacağı konusu ile ilgili Gökçek, “Bunların Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi ve dev parklar haline getirilmesi düşünülüyor. Oradaki binalar da BELMEK, BELTEK kurslarının, Gençlik lokallerinin olduğu yer haline gelir. Orman gibi olan alan da bir piknik alanı olarak hizmete açılır. Akıncılar'da bir de golf sahası varmış. Yeni öğrendim ben de. Orayı da açarız halka. 2 havaalanı var. Bunlar artık sivil havaalanı olmalı” diye konuştu.

"CHP'ye karşı fikirlerim değişmedi, bu ülke batarsa onlar da batar, biz de"

İktidar ve muhalefetiyle tek yürek olan Türkiye'de, CHP ile ilgili ise Gökçek, “Benim CHP'ye karşı fikirlerim değişmedi ve değişmez de. Şu sırada bile CHP'li bazı milletvekillerinin anormal çıkışları devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, darbenin karşısında durdu ve ilk defa ‘FETÖ' dedi. Bu ortak noktada birlikte olup, o kırgınlıkları unutacağız. Siyasi mücadelemizi yine yaparız. İlk günden beri özen göstermeye çalıştım. Her gün CHP aleyhinde tweet atan Melih Gökçek, bunu gündeminden çıkarttı. Bu ülke batarsa onlar da batar, biz de. FETÖ gelseydi, kendisine muhalif herkesi temizlerdi” ifadelerini kullandı.



Gökçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu bizzat telefonla aradığını ve 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı'ndaki nöbetlere davet ettiğini hatırlatarak, bu konuya Kılıçdaroğlu'nun da olumlu baktığını ve gelmeyi istediğini söylediğini kaydetti.

Başkan Gökçek, CHP Ankara'da miting yaparsa ve kendisini de davet ederse gideceğini söyledi.