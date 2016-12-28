Melih Gökçek: CHP’liler anayasa için bas bas bağırıyorlar, nefes tüketmeyin, bağırta bağırta geçireceğiz!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP ve MHP’nin Meclis’e getirdiği anayasa değişiklik teklifi için CHP’lilerin tepkisinin gereksiz olduğunu söyledi.

Gökçek, Twitter hesabında “CHP’liler anayasa değişikliği için bas bas bağırıyorlar, sevgili CHP’liler boşuna nefes tüketmeyin, bağırta bağırta anayasayı geçireceğiz” diye yazdı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gökçek'e "Senin popçu versiyonun... Siyasetin Ajdar'ı. Bu sana ettiğim ilk ve son iltifattır... Dünya starı Ajdar beni affetsin... " diyerek şu videoyu paylaştı:

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da değişiklik teklifi için Twitter hesabında şunları yazmıştı:

"Anayasa komisyonunda CHP aklınca direniyor, Mustafa Şentop hocanın yerinde olsam görüşmeyi yılbaşı gecesi 24.00'e alırım bak nasıl geçiyor. Dostlar öneriyor, fena fikir değil. Anayasa değişikliğini yılbaşında geçir, sabah namazını Hacı Bayram'da kılarak taçlandır."