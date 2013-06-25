Melih Gökçek canlı yayında ağladı; 'bu gözyaşları hırsımdan'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TRT Haber'de konuk olduğu Neler Oluyor programında Ahmet Böken'in sorularını yanıtladı. Gezi Parkı olayları ile başlayan ve şiddet görüntülerine sahne olan eylemlerle ilgili uzun uzun açıklamalarda bulunan Gökçek, programın ilerleyen saatlerinde duygusal anlar yaşadı. Canlı yayında ağlayan Gökçek, "Bu yaşlar hırsımdandır, şunu iyi bilsinler ki kimse bizimle oyun oynayamaz. 65 yaşındayım ve Allah'tan başka kimseden korkum yok" ifadelerini kullandı.

Gökçek sözlerini şöyle sürdürdü:

'Gözlerim hırstan yaşarıyor'

Hepimiz elhamdülillah müslümanız ve Allah'a inanırız. Rabbimiz bizimle beraber. Onların güçleri bize yetmez. Allah'tan başka kimseden korkmayız. Bunu bütün dünya bilsin. Ben 65 yaşındayım. Normal bir insanın ömrü 63 yıl. Benim 2 yıl fazlam var. Bütün Türkiye de benim gibi düşünüyor. Bunu da Rabbime olan sevgimden söylüyorum. Şu anda gözlerim yaşarıyor ama hırstan yaşarıyor.

'Bize kimsenin gücü yetmez'

Bize kimsenin gücü yetmez. Allah dilemeze böyle bir şey olmaz. Allah'ın ayeti var. Biz buna iman etmişiz. İman etmeyen insan için bunun önemi yok. Başbakanımızda buna güveniyor, tüm Türkiye'de buna güveniyor. Bugüne kadar bizimle oynadılar. Rabbim öyle bir bela verir ki… Nereden geldiklerini şaşırırlar. Bizim hiç kimseden korkumuz yok. Bir Allah'a can borcumuz var.