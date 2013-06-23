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Gökçek'ten BBC'den Selin Girit'e 'vatan haini' ve 'İngiliz ajanı' suçlaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, BBC muhabiri Selin Girit'i twitter'dan hedef gösterdi; Girit'e destek için #selingiritgazetecidir, #provokatörmelihgökcek hastagleri açıldı

23 Haziran 2013 20:21

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, BBC muhabiri Selin Girit’i, Gezi Parkı eylemleri çerçevesinde Yoğurtçu Parkı'nda yapılan bir forumda konuşulanları yazdığı tweetleri nedeniyle "vatan hainliği" ve "İngiliz ajanlığı"yla suçladı. Girit'e karşı Twitter'da kampanya başlatan Gökçek, #İNGİLTEREADINAAJANLIKYAPMASELİNGİRİT başlıklı bir hashtag açtı. Gökçek'in başlattığı hastag'e #selingiritgazetecidir, #provokatörmelihgökcek hastagleri açıldı. 

İşte Gökçek'in Selin Giritli ile ilgili yazdığı o tweetler:

"Kim bu Selin Girit, BBC’nin muhabiri. İngiltere başta olmak üzere yurt içinden kiralanan ajanlarla Türkiye’yi ve ekonomimizi çökertmek istiyorlar. Tekrar hasta adam Türkiye hayali kuruyorlar. Buyrun size somut belge. İngiliz BBC adına, Türkiye’de çalışan Selin Girit’in attığı twit. Yapılan vatan hainliği karşısında tüyleriniz diken diken olacak. Selin Girit’in attığı tweeti RT ediniz ve bu hainliği herkese anlatınız."

Vatandaşların Selin Girit’e tepki göstermesini isteyen Gökçek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm varandaşlarımızı Selin Girit’e demokratik tepki göstermeye davet ediyorum. Unutmayalım ki bu tepkiler İngiltere’ye mutlaka ulaşacaktır. #İNGİLTEREADINAAJANLIKYAPMASELİNGİRİT ülkesini seven herkesin bu sloganı TT etmesini istirham ediyorum. Çünkü bu tepki yurt dışından duyulacak"

 

Selin Girit ne yazmıştı?

 

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