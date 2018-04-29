Melih Gökçek: Benim davamda emir demiri keser

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 1994'de başladığı görevinden bugün itibariyle istifa ettiğini açıkladı.

Ankara Belediyesi'nde başkanlık yaptığı 23 yıl boyunca gerçekleştirdiği icraatları anlatan Gökçek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak görevi bırakıyorum" dedi.

Gökçek, düzenlediği basın toplantısında istifasının arka planını ise şu şekilde anlattı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifam istendi. Benim bu konuda yoğun bir tepki koyacağım düşünülerek muhalif medyada bu olay kaşındı. En çok tweet atan Melih Gökçek ise sessiz kaldı.

"Peki bu sessizliğin nedeni neydi? Ben bir dava ahlakından geliyorum. Benim davamda nefse uymak yoktur. Benim davamda şahsi çıkarlar için davaya zarar vermek yoktur. Benim davamda emir demiri keser.

"Bizler bu umudu inşa ederken o gün liderimiz benim belediye başkanlığı yaparak katkı sağlamam gerektiğini düşündü. Bugün ise istifa ederek katkı sağlamam gerektiğini düşünüyor.

"İstifa etmeyerek partim için bir oy kaybına bile yol açarsam bunun vebalini taşıyamam. Recep Tayyip Erdoğan'ın emrini, talebini yerine getiriyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen Adalet ve Kalkınma Partili (AKP) yerel yöneticilerden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de görevden ayrıldığını haftaiçinde açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da aynı şekilde istifasını açıklamıştı.

En son olarak AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Balıkesir Belediye Başkanı'ndan da aynı adımları bekliyoruz" dedi.