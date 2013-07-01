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Melih Gökçek: Allah'ın izni ile onu içeride göreceğim

'Erkan Tan'la Başkentten' programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Sanatçı Mehmet Ali Alabora'nın Gezi Parkı olaylarının baş aktörü olduğunu söyledi

01 Temmuz 2013 00:56

TV8 kanalında "Erkan Tan'la Başkentten" programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Sanatçı Mehmet Ali Alabora'nın Gezi Parkı olaylarında baş aktör olduğunu söyleyerek, "Alabora başına gelecekleri bilmiyor. Ama Allah'ın izniyle devlet bunu yakalayacak ve ben onu içeride göreceğim" dedi.

Katıldığı programda Melih Gökçek, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili sanatçı Mehmet Ali Alabora ve oyunu Mi Minör hakkında,"Bu olayları tahrik etmek yok. Bu olaylar önceden tamamen mizansen' diyerek, "Mehmet Ali Alabora diye bir adam var. O bu olayların baş aktörüdür" diye konuştu.

 

'Onu içeride göreceğim'

 

Mi Minör tiyatro oyununun senaryosunu da anlatan Gökçek, "Gezi Parkı'nda ne yapacaklarının bütün denemeleri oyunda yapılıyor. Bütün senaryo Gezi Parkı olayları üzerine ve bire bir her şey oluyor. Alabora başına gelecekleri bilmiyor. Ama Allah'ın izniyle devlet bunu yakalayacak, savcılar bunun hesabını soracak ve ben onu içeride göreceğim" diye belirtti.

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