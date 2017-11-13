Melih Gökçek: Allah, dünya görüşü bu kadar dar olanların eline Ankara'yı düşürmesin!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından isrifası istendikten sonra görevinden ayrılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek attığı tweet'lerle gündemde kalmaya devam ediyor. Gökçek son olarak, "Allah, dünya görüşü bu kadar dar olanların eline Ankara'yı düşürmesin" ifadelerinin yer aldığı bir içerik paylaştı.

Melih Gökçek'in 'En büyük hayalim' dediği ANKA Park projesinin bütçesi yüzünden askıya alınabileceği konuşuluyordu. CHP'li Meclis Üyesi Doğan Yılmazkaya, 'Projenin yaşama şansı yok, oyuncakları sökülüp dağıtılsın' önerisinde bulunmuştu.

Gökçek bu sözlere sert yanıt verdi. Twitter üzerinden yanıt veren Gökçek şunları yazdı: ANKA Park'da 4 adet 10.000 metrekarelik, 6 adet 5.000 metrekarelik çelik çadır var. Bunlar sökülüp ilçe belediyelerine dağıtılmalıymış. Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Onbinlerce Ankaralının gezdiği ve gelenlerin istisnasız beğeni ve taktirini kazanan bu park çalışmazmış. Dünya görüşü bu kadar dar olanların eline Allah Ankara'yı düşürmesin. ANKA Park, Ankara turizminin geleceğidir. Dilinizi ANKA Park'tan çekin.''