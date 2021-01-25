Melih Gökçek, AKP'lileri hedef aldı: İçimizden bazı şerefsizler...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) genel sağlık sigortası primlerini ödemeye başlayacaklarını duyurmasına tepki gösteren eski ABB Başkanı Melih Gökçek, AKP içindeki bazı isimlerin belge sızdırdığını ileri sürerek hakaret etti.

Melih Gökçek, Twitter hesabından Resmi Gazete'de yayınlanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borçlarının ertelendiğine ilişkin kararnameyi paylaşarak şunları yazdı:

"Mansur, işin gücün algı. Birincisi hukuken böyle bir ödeme yapamayacağını, ödeyene zimmet çıkacağını adın gibi biliyorsun. İkincisi bizim içimizden bazı şerefsizlerin size Cumhurbaşkanı’nın yeni kararnameyi çıkaracağını haber vermesinden bir gün önce beyanat veriyorsun. Ayıp be.”

Mansur Yavaş 21 Ocak'ta yaptığı paylaşımda genel sağlık sigortası pirim borçlarını yapılandıramayan yurttaşların borçlarını karşılayacaklarını duyurmuştu. 23 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla prim borçlarının ertelendiği ilan edilmişti.

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