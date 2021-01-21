Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini, yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimden önce emeklilikte yaşa takılan (EYT) Ankaralılara verdiği sözü hatırlatarak; yeni kararname çıkana kadar; başvurmaları halinde Genel Sağlık Sigorta (GSS) primlerini ödeyeceklerini duyurdu.

Yavaş, paylaşımında “Genel Sağlık Sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara’da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini, yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz” bilgisini vererek “Daima yanınızda olacağız” dedi.

EYT nedir?

8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.