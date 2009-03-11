Melih Gökçek, Ahmet Hakan ile tartıştı

Melih Gökçek, CNN Türk’te yayımlanan Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın sorularını cevapladı. Gökçek'in 'Karayalçın PKK yandaşlarının yanındadır' sözleri sıcak tartışmaların yaşanmasına neden oldu.



İşte programdaki o sözler;

Melih Gökçek: PKK ile bizim Kürt vatandaşlarımızı ayırmamız lazım. Şu anda DTP, PKK yanlısı olduğunu net olarak açık olarak ifade ediyor. Nasıl ayıracaksınız ki!



Ahmet Hakan: Sayın Gökçek, net olarak ifade etmiyorlar.



M.G: Hayır ediyor...



A.H: Bir sual soruyum.



Birşey söyliyeyim ben size. Sizin partinizin ikinci adamı Dengir Mir Menmet Fırat, bu partinin en üst yetkilileriyle oturdu, yemek yedi, iyi ilişkiler kurdu, toplantılar yaptı. Yani şimdi o PKK'lılarla yemek yedi, oturdu mu oluyor yani! Bunu böyle mi diyeceğiz.



Bir DTP'liyle oturup yemek yemek ayrı iş, doğrudan PKK'lıları bir terör örgütü olarak kabul etmemek ayrı bir iş. Şimdi Dengir Fırat Bey, PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul etmiyor mu?



Karayalçın PKK yandaşı mı?



A.H: Murat Karayalçın, PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmiyor mu?



M.G: Etmiyor, neden etmiyo...



A.H: Nereden biliyorsunuz? Ediyorum diyor, kendisine soruyoruz.



M.G: Hayır bir dakika ben size söylüyorum. Kendisinin Diyarbakır mitinginde çok açık ve net olarak, PKK'lının vurulmuş kişisine PKK şehitlerine saygı duruşu diyor, herkesin eli böyle (zafer işareti yapıyor) ve sayın Karayalçın'da orada duruyor. Kendisi çıkıyor kürsüye, kürsüye geldiği zaman karşı taraftan sloganlar atılıyor yaşa başkan Apo. Ondan sonra Öcalan, Öcalan, Öcalan, Öcalan'ın gençleriyiz, yaşa Öcalan! Bu sloganlar karşısında gözünün önünde atılıyor. Sizin gözünüzün önünde böyle bir slogan atılsa, siz öyle bir mitingte oturur musunuz?



'Böyle bir suçlama ayıptır’



A.H: Bakın şimdi ben Karayalçın'ın bu konularla ilgili savunmasını yapmam ama şöyle bir durum da var. Sizin söylediğiniz bu fotograf işin bir kısmını anlatıyor. Bi de başka bir kısım var. Olaya bir de şöyle bakın. Siz bir partinin genel başkanı olarak 4-5 parti bir araya gelmişssiniz. O partilerden birisi de HADEP'miydi o zaman, DEHAP'tı o dönem. Bugünün DTP'siyle ittifak yapmış, bütün partiler ortak bir miting düzenliyorlar. Miting alanında bir kısım partili böyle bir slogan atmış olabilir. Sizin de partinizin öncülerinden olan MSP'nin Konya mitinginde İstiklal Marşı'nda bir grup partili oturmadı. Erbakan İstiklal Marşı'na karşı mı diyeceğiz? Orada niye durdu mu diyeceğiz. Ayıptır yani bence.



M.G: Hayır hiçbir alakası yok.



A.H: Ama miting alanı, atılan sloganlar yani.



M.G: Bir dakika lütfen bir dakika. Birde ben anlatıyım müsaade eder misiniz?



A.H: Efendim Murat Karayalçın, mitingte yaptığı konuşmasında Türkiye'nin bütünlüğü konusunda konuşma yapıyor. Konuşmanın bütününe bakın.



M.G: Efendim müsaade buyurun. Karayalçın, aynı miting içerisinde PKK bayrakları ile SHP bayraklarının yan yana sallanmasına müsaade ediyor. Siz eder misiniz parti lideri olsanız.



A.H: Hayır bilemiyorum.



M.G: Bir saniye siz olsanız kabul eder misiniz?



A.H: Bilmiyorum sadece ama ben başka bir şey söylüyorum. Birisi bana dese ki karşıma çıkıp. Melih Gökçek. işte filanca yerde görülmüştür, dolayısıyla onlardandır. Ben ona bakmam.



‘Baydemir’i Karayalçın seçtirdi’



M.G: Bakın bir saniye, bir yerde birisiyle görüşebilirim. Başka yerde oturmak, görüşmek başka ittifak yapıp miting alanında sizin karşınızda böyle (zafer işareti yapıyor) elleriyle işaret ederek saygı duruşu dururken orada karşılarına çıkıp konuşmak başka.



A.H: Bakın bir insanın fikirlerini sorarsınız. Sayın Karayalçın, siz PKK'lı mısınız? Hayır. PKK'yı tasvip ediyor musunuz, hayır... Bun bunu baz alırım bunu söylemek istiyorum.



M.G: Bakın Osman Baydemir'i kim seçtirdi, Sayın Karayalçın seçtirdi.



Bizim Kürt veya Türk olmamızda bizim elimizde değil. Sizde olabilirsiniz bende olabilirim, bu Allah'ın takdiri ilahisi. Türk-Kürt kardeştir bakın tekrar ediyorum etle tırnak gibidir. Bir insan terör örgütü mensubuysa ister Türk olsun ister Kürt olsun isterse de başka bir milletten olsun farketmez. Terörist teröristtir, Sayın Karayalçın teröristlerin yanında olmuştur.



A.H: Ama bu çok ağır bir niteleme oldu.



A. H: DTP terör örgütü mü yanlısı mı?



M.G: Bakın DTP desinki PKK terör örgütüdür, ben bütün sözlerimi geri alacağım.



A.H: DTP terör örgütü mü?



A.H: Terör örgütüyle işbirliği yapan ve onların yaptıklarına ses çıkarmayan bir siyasi partidir.

O zaman sizin partiniz iktidarda niye tutuyorsunuz Meclis'te?



M.G: Pardon ama o direkt olarak oyla gelmiştir seçimle olur.



A.H: Halkın iradesi yani öyle değil mi? Siz legal bir partiye terör örgütü yandaşı diyorsunuz.



M.G: Bakın terör örgütü.. Bakın tekrar ediyorum, desin ki PKK terör örgütüne karşıyım. Siz böyle birşey duydunuz mu? PKK'nın yani terör örgütü olduğunu bir sefer duydunuz mu?



A.H: Yani anlıyorum da siz savcı mısınız hakim misiniz? Bakın bunu söylemediği için eleştirebilirsiniz ama bunu söylemediği için onları terör örgütü yandaşlığıyla suçlayamassınız...

