Melih Gökçek 4. dönem belediye başkanlığı yapacak

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 1994'den 29 Mart 2009 yerel seçimlerine kadar geçen süreçte, katıldığı partilerden sırasıyla yüzde 27, yüzde 33.7, yüzde 55,03 ve son seçimde yüzde 38,3'lük aldığı oy oranıyla 4. dönem belediye başkanlığını yapacak.



Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk adaylığını 1994 yılında Necmettin Erbakan'ın Genel Başkanlığı'nı yaptığı Refah Partisi'nden koydu. Seçimlerde yüzde 27'lik oy oranı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.



1999'da Fazilet Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Gökçek yüzde 33.7 oy oranı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanırken, o dönem en yakın rakibi CHP'nin adayı Murat Karayalçın'ın oy oranı ise 31.9'da kaldı.



En yüksek başarı 2004'te



2004 tarihinde AKP'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Melih Gökçek, aldığı yüzde 55.03 oyla tüm rakiplerinin oylarını büyük bir farkla geçerek, adaylık dönemi içinde elde ettiği en yüksek oy oranına sahip oldu.



29 Mart'ta yine ipi göğüsledi



Son yapılan 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde de yine AK Parti'den katıldığı başkanlık yarışında, seçim öncesi 'hedef gösterdiği yüzde 45'lik' oy oranını yakalayamasa da elde ettiği yüzde 38.36'lık oyla ipi göğüslemeyi başardı.



Bu kez yeniden yarıştığı CHP'nin adayı Murat Karayalçın'ın oy oranı ise 1999'daki yerel seçimlerde yaşanan durumun bir benzeri olarak 31.2'de kaldı.



Gökçek'in özgeçmişi



Melih Gökçek, 1949'da Ankara'da doğdu. 1975 yılında Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Yedek subaylığını Kıbrıs'ta yapan Gökçek, ticaret ile uğraşırken ANAP'a girdi. 1984 yılında Keçiören Belediye Başkanı seçilen Gökçek, 1989-91 yılları arasında Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü yaptı.



1991 yılında Refah Partisi'nden (RP) Ankara Milletvekili olan Gökçek, 1994 yılında milletvekili iken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.



Gökçek, 1999'un ardından, 2004 yılında yapılan yerel genel seçimlerde üçüncü kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.



Melih Gökçek, evli ve 2 çocuk sahibi.



(AA)

