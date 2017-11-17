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Spor

Melih Dülgerkaraoğlanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ergin KARATAŞ/İZMİR,(DHA) - İZMİRLİ eski milli hentbolcu ve Hentbol 2'nci Ligi'ndeki 1970 Vefaspor'un Antrenörü Melih Dülgerkaraoğlanoğlu (49), dün Baki Cansoy Lisesi'nin başında çıktığı Okullararası Hentbol İl Birinciliği maçından sonra kalp krizi geçire

17 Kasım 2017 18:45

Ergin KARATAŞ/İZMİR,(DHA) - İZMİRLİ eski milli hentbolcu ve Hentbol 2\'nci Ligi\'ndeki 1970 Vefaspor\'un Antrenörü Melih Dülgerkaraoğlanoğlu (49), dün Baki Cansoy Lisesi\'nin başında çıktığı Okullararası Hentbol İl Birinciliği maçından sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Buca Serdar Yereli Spor Salonu\'nda dün Mersinli Endüstri Meslek Lisesi\'yle oynanan maçın ardından salon çıkışında fenalaşan Dülgerkaraoğlanoğlu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan antrenör, Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne götürülürken ambulansta 3 kez kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen Melih Dülgerkaraoğlanoğlu, akşam üstü vefat etti. Altay, Altınordu, Konak Belediyespor gibi kulüplerde antrenör olarak görev yapan teknik adam, Hatay Murat Reis Camisi\'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığında toprağa verildi.

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