Melih Altınok'tan Ertuğrul Özkök'e: Sizin gibi tek sesli değiliz, Sabah'ta gazetecilik yapılıyor!

Star yazarı Ahmet Taşgetiren'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yazdığı açık mektupta "Eğitim konusunda Aydın Doğan ve Ertuğrul Özkök'de sizinle yürür" ifadesini kullanmasıyla başlayan tartışma büyüyor. "Sabah gazetesinde yazan arkadaş, sana kötü haberim var. Ahmet Taşgetiren, sonradan olma, sonradan yanaşma muhafazakar değil. Vicdanı olan bir Müslüman. 'Baş kıro'da ısrarlı'" diyen Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e, Sabah yazarı Melih Altınok'tan yanıt geldi. Altınok, "Cevap ver, Taşgetiren'in Cumhurbaşkanına sunulacaklar listesindeki her ismi köşene aldığın halde bir tek İbrahim Betil'i niçin çıkardın; yoksa sevmiyor musun?" diye sordu. "Bizim gazetede sizdeki gibi tek seslilik mecburi değil bay eski baş kıro. Her siyasi görüşten yazar, siyaset dışı çetelerle flört etmemesi, akçeli ilişkilere girmemesi, demokrasiden ve Türkiye'den yana olması koşuluyla görüşlerini ifade edebilir" diyen Altınok, "Yani anlayacağın Sabah'ta gazetecilik yapılıyor, işler Hürriyet'tekinden epey farklı dönüyor" ifadesini kullandı.

Ahmet Taşgetiren'in Cumhurbaşkanı'na eğitim konusunda öneriler sunduğu 'açık mektuba' Akşam yazarı Murat Kelkitlioğlu ve Melih Altınok tepki göstermiş, Taşgetiren, bu eleştirilere, "Tepki gösteren 'arkadaşlar' bence Ertuğrul Özkök - Aydın Doğan isimlerine tepki göstereceğim derken, 'Türkiye’nin geleceğini inşa misyonu' diye nitelediğim 'Eğitim' alanını ıskalamışlar" diyerek yanıt vermişti. Özkök ise konuyla ilgili olarak, "Sabah gazetesinde yazan arkadaş sana kötü haberim var. Ahmet Taşgetiren, sonradan olma, sonradan yanaşma muhafazakâr değil. Vicdanı olan bir Müslüman. Yani... Hem Cumhurbaşkanı’na önerisinde, hem de 'baş kıro'da ısrarlı" demişti.

Melih Altınok'un, "Nispetimden 'Hürriyet'ler eskittim" başlığıyla yayımlanan (9 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Hürriyet'in eski baş kırosu, Ahmet Taşgetiren'in, patronu Aydın Doğan ve birkaç "değişik isimle" birlikte kendisini Cumhurbaşkanına önermesine çok heyecanlanmış.



Fırsat verilirse kendisi de patronu da hizmet etmek isterlermiş! Dün de köşesinde "telefonla bile" konuştuklarını söylediği yeni arkadaşıyla bana nispet yapıyordu eski baş kıro. "Yani Sabah gazetesinde yazan arkadaş sana kötü haberim var. Taşgetiren sonradan olma, sonradan yanaşma muhafazakâr değil. Vicdanı olan bir Müslüman. Yani hem Cumhurbaşkanına önerisinde hem de 'baş kıro' da ısrarcı."Evet, bildiğiniz üzere eski baş kıro "kim iyi kim kötü Müslüman" diye şapadanak belirleme kabiliyetine sahip olduğu gibi, arkadaşlarını da hep anadan doğma muhafazakârlardan seçer.



Hatta öyle iyi seçer ki içlerinden istidadı olanları patronu Aydın Doğan'la birlikte Hürriyet'te yazar da yapar.

Ama bu güne değin devşirme operasyonunda pek başarılı olamadılar. Hürriyet'e getirilen isimleri bir düşünün. Erdoğan'la ya da bir dönem Davutoğlu ile yakınlaşmak için karşı mahallelerinden ne kadar adam devşirdilerse ellerinde patlamadı mı? Şaşırtıcı değil elbette. Zira gelenler eski mahallelerinde itibarlarını kaybettiği gibi, yeni mecralarında da tekinsiz karşılandılar. İşlevsiz kaldılar yani.



Anla artık eski baş kıro, olmuyor, tutmuyor. Alışmamış gazetede o mahalleden yazar durmuyor. Ha bu arada "Kardelen Ertuğrul" yazımdaki asıl soruyu gürültüye getirmişsin, fark etmedim sanma.



Cevap ver, Taşgetiren'in Cumhurbaşkanına sunulacaklar listesindeki her ismi köşene aldığın halde bir tek İbrahim Betil'i niçin çıkardın; yoksa sevmiyor musun?

***

Bizde işler Hürriyet'teki gibi değil



Bilmediği siyasi terimler arasında çırpınmaktan zihni fena yorulmuş ve karışmış olmalı ki, benim "muhafazakâr olmaya çalıştığım" türünden imalar yapıyor eski baş kıro.



Geç değil, keşke "100 soruda ideolojiler" falan türünden kitaplara başlasan.



Yahu muhafazakârlık kim ben kimim? Hayatımın hiçbir döneminde muhafazakâr ideolojiye yakın olmadım, ilerde de bir kalıba sığmayı düşünmüyorum. Kimilerine yaptığın "Vicdanlı iyi Müslüman" övgünü benden esirgemene gelince. Bu konuda da iltifatına mazhar olmadığım için ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Demek doğru yoldayım, çok şükür.



Biliyorum aklın almıyor. "Biz holdingde başörtülü temizlikçiye tahammül edemiyoruz, adamlar da muhafazakâr olmayan yazarla çalışmazlar herhalde" diye düşünüyorsun.



Bizim gazetede sizdeki gibi tek seslilik mecburi değil bay eski baş kıro. Her siyasi görüşten yazar, siyaset dışı çetelerle flört etmemesi, akçeli ilişkilere girmemesi, demokrasiden ve Türkiye'den yana olması koşuluyla görüşlerini ifade edebilir. Yani anlayacağın Sabah'ta gazetecilik yapılıyor, işler Hürriyet'tekinden epey farklı dönüyor.

***

Kaldı ki baş kıro da sen değilsin



Evet, yazı başlıklarında kendinden "baş kıro" diye bahsettiğine göre, sana verdiğim yeni isme alışmaya çalışıyorsun.

Buna sevindim.



Ama bir sorun var, ben sana "eski baş kıro" dedim, sen "baş kıro" anlamışsın. Belki de bilerek kendini iyi hissetmek için görmezden geliyorsun.

Üzgünüm bu gerçeği yüzüne karşı bir kez daha hatırlatmam gerekecek. Baş kıro sen değilsin!



"Kim" diye ayak yapma, sen de biliyorsun o da biliyor Hürriyet'in yükselen yeni baş kırosunun kim olduğunu. Sana bir tüyo, aramızda ama. Belki diyorum, hızlandırılmış garsonluk eğitimi alsan patronun dikkatini çekmeyi başarabilirsin.